Идеальным макияжем считается тот, когда использован минимум косметики, но получен желаемый результат. Целью любого макияжа является создание более привлекательного вида лица. Поэтому существуют лайфхаки, как визуально увеличить глаза, губы, выделить скулы и уменьшить нос без тяжелого контуринга косметическими средствами.

Чтобы визуально увеличить глаза и сделать взгляд более выразительным, вам понадобится только один косметический продукт. В частности, этот лайфхак можно повторить очень быстро самостоятельно, пишет Vogue.

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Как визуально увеличить глаза с помощью макияжа

Все стремятся получить здоровый и красивый вид лица за минимальное количество времени, потраченного на макияж. Если говорить о мгновенном способе сделать глаза визуально больше, а взгляд выразительнее, то он существует. Никки Вольф – профессиональная звездная визажистка из Лондона. Она делится бьюти-лайфхаком: "Используйте нюдовый карандаш для водной линии (внутренний контур нижнего и верхнего века)".

Раньше для воссоздания этого трюка использовали специальный карандаш белого цвета, но нюдовый справляется с задачей лучше. Ведь он выглядит более естественно на коже и нейтрализует покраснения. Все что вам нужно: провести линию нюдовым карандашом по внутреннему контуру нижнего и верхнего века.

На современном рынке косметической продукции бренды предлагают разнообразные варианты нюдовых карандашей для подводки глаза. Выбирайте тот, который больше всего подойдет вашему тону кожи. Также обратите внимание на то, чтобы продукт мягко ложился на кожу и был стойким.

На своей инстаграм-странице Никки публикует полноценные идеи для макияжа, во время создания которых пользуется вышеописанным лайфхаком. Визажистка использует нюдовый лайнер и сочетает его с дымчатым эффектом мейкапа глаз, сияющим видом кожи и соблазнительными помадами на губах.