Состояние кожи можно улучшить с помощью простых, но эффективных методов. Если вы заботитесь о своем внешнем виде, то должны знать, что не всегда маскировать недостатки на лице декоративной косметикой является хорошим решением. Иногда стоит лечить проблему изнутри или пользоваться полезными уходовыми средствами.

Витамином красоты называют витамин E. Именно он способствует восстановлению и здоровью кожи. Новый канал рассказал о полезных свойствах этого компонента, где его можно найти и как использовать.

К теме: Как феруловая кислота замедляет старение: свойства и советы для применения

Польза витамина E для кожи

Среди свойств витамина E можно выделить регенерацию клеток, укрепление капиллярной сетки, эффект лифтинга и предотвращение быстрого старения кожи. В частности, витамин препятствует распространению свободных радикалов. Таким образом вредный холестерин не скапливается в организме. Стоит добавить, что витамин E обладает антитромбоцитной и противовоспалительной функцией. Он также удерживает влагу в коже, способствует нормальной выработке кожного сала и коллагена.

Важно: суточная норма витамина E для подростка от 12 до 18 – 14 мг, для взрослого – 15 мг. Стоит соблюдать эти рекомендации, Чтобы не возникла передозировка. Если во время потребления витамина вы замечаете необычные симптомы (судороги, высокое давление, головную боль), то прекратите прием или просмотрите дозировку.

Особенности витамина красоты / Фото Unsplash

В каких продуктах искать витамин E

Авокадо;

орехи;

вареные яйца;

спаржа;

проросшая пшеница;

шпинат;

оливковое, льняное и тыквенное масла.

Где найти витамин красоты / Фото Unsplash

Внутреннее применение витамина E

Витамин E продается в аптеке в форме таблеток и в нужной дозировке. Прежде чем проходить курс, проконсультируйтесь с врачом.

Наружное применение витамина E

Упомянутый витамин можно приобрести в капсулах и в жидкой консистенции. По несколько капель можно добавлять в ваш любимый крем для лица или наносить в чистом виде на проблемные участки кожи каждое утро и каждый вечер. Вы сможете улучшить состояние кожи, если правильно и регулярно будете ухаживать за ней. Попробуйте делать домашние маски с содержанием витамина E.