Стиль ретро снова в моде. И это касается даже причесок. Винтажные прически станут удачным выбором, который довершит ваш образ для вечеринки или повседневной жизни. Идеи для укладок можно взять у модных блогеров или последовать примеру героинь из фильмов того времени.

Мода на винтажные прически никогда не отходила далеко в прошлое. Однако особенно актуальными они стали лишь в 2020. ТСН поделился 5 идеями для прически в стиле ретро.

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Какую винтажную прическу сделать

С помощью этих причесок вы сможете почувствовать себя настоящей героиней американского фильма 40-х или 50-х годов. Их воспроизводить не столь трудно, как может казаться на первый взгляд. Стоит лишь вооружиться расческой для расчесывания волос, гелем-фиксатором и стайлером для создания элегантных волн.