45-летний футболист и муж Виктории Бекхэм, Дэвид Бекхэм не только пользуется уходовой косметикой, но и некоторыми декоративными продуктами. Когда его жена основала собственный бьюти-бренд VBB, то Дэвид среди ее продукции также определил для себя любимое средство.

Harper's Bazaar поделился информацией о любимом косметическом продукте Дэвида Бекхэма, который его известная жена упомянула в прямом эфире в Инстаграме. Именно благодаря продукции бьюти-бренда Виктории он его нашел.

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Косметика Виктории Бекхэм сразу завоевала расположение у покупателей. Одним из них стал муж звезды. Певица рассказала своей многомиллионной аудитории в инстаграме, что ее возлюбленный обожает пользоваться сывороткой бренда VBB с омолаживающим эффектом, которая стоит 180 фунтов. В частности, Виктория отметила, что Дэвид часто соглашается тестировать косметические продукты ее марки на себе.

Я только что получила сообщение от Дэвида, что у него закончилась сыворотка. Дэвиду она очень нравится,

– подчеркнула в прямом эфире Виктория Бекхэм.

Стоит добавить, что деловая партнерша Виктории в Victoria Beckham Beauty, которую зовут Сара Крил, открыла тайну, что Дэвид Бекхэм также пользуется декоративной косметикой. Он часто использует бронзирующую пудру.