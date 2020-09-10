31 октября в мире отмечают День Всех Святых или Хэллоуин. Самые громкие празднования проводят в США, Канаде, Ирландии и Великобритании. В частности, праздник нравится детям, потому что они могут делать яркий макияж, красить ногти, перевоплощаться в любимых персонажей. Поэтому бренд нейл-продукции Sally Hansen запустил для них особую линейку лаков для ногтей, вдохновленных сладостями.

Sally Hansen выпускает лимитированную линейку детских лаков для ногтей для маникюра на Хэллоуин. Поскольку конфеты являются символом этого праздника для детей, то они вдохновили бренд на создание такой продукции, сообщает Allure.

Вам будет интересно: Изумрудное решение: какой модный маникюр сделать осенью 2020

Коллекция лаков называется Sally Hansen Insta-Dri X Sour Patch Kids. Серия продукции является лимитированной, так как создана специально для хэллоуинского детского маникюра. На палитру цветов лаков для ногтей производителей вдохновили сладости, которые дают детям в День всех святых.

Среди оттенков есть однотонные и насыщенные: красный, фиолетовый, зеленый, черный, оранжевый и бирюзовый. Изюминкой коллекции стал прозрачный лак с белыми блестками Sweet, которые напоминают сахар. Им можно покрыть любой из предыдущих цветов, чтобы воссоздать на ногтях вид сладостей.

Представители нейл-продукции Sally Hansen стремились создать такую цветовую гамму детских лаков для ногтей, среди которой дети смогут выбрать тот оттенок, который соответствует их любимым кондитерским изделиям. Такие лаки также уместно использовать для маникюра взрослым, которым нравятся непосредственные детские образы.