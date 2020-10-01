Благодаря показу Dior во время Недели моды в Париже актуальность вновь приобретает макияж глаз, который был популярным в 00-х. Фэшн-эксперты отмечают, что в этом году в моду возвращаются винтажные тренды из прошлого. Креативный директор и визажист Dior Питер Филипс создал на веках моделей стрелки, которые стали главным акцентом во всем макияже.

Модели на показе Dior продемонстрировали смелый и дерзкий макияж глаз, который ранее не был присущ представителям бренда. InStyle назвал бьюти-тренд из 00-х, вернувшийся в моду.

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Тренд из прошлого для макияжа глаз

Смелое черное обрамление глаз специальным карандашом или подводкой было особенно актуальным в 90-х и 00-х. В 2020 тенденция вернулась. Ранее Dior отказался от такого дерзкого макияжа на моделях и выбрал сторону более естественной и простой красоты. Однако, наверное, Питера Филипса вдохновила атмосфера сада Тюирли в Париже.

Когда вы смотрите на место проведения, это черный ящик с красивыми витражами, как в готической церкви, соборе. Витраж сделал художник-коллажист, и макияж глаз похож на один элемент из витражного коллажа. Вы берете глаз и украшаете его, как олово,

– делится впечатлениями Питер.

Чтобы создать макияж из прошлого, Филипс начал с использования теней Dior 5 Couleurs Couture, чтобы покрыть веки тонким слоем пигмента нейтрального цвета. Далее визажист брал Diorshow 24H Stylo 091 в черном матовом цвете и обрамлял глаз вокруг смелыми стрелкам. Завершающим этапом в макияже глаз стало нанесение туши для ресниц Diorshow Iconic Overcurl.

Эксперт по макияжу объясняет, что, воспроизводя этот тренд на веках, не стоит дополнять мейк-ап яркой помадой или сильным контурингом лица. Кожа и губы должны иметь естественный вид. В частности, важно, чтобы толщина верхней и нижней стрелок на веках была одинаковой.