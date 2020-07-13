Тестировали ли вашу косметику на животных: пошаговая инструкция, как это узнать

Косметическая продукция, которая тестируется на животных, почти потеряла свою популярность на рынке красоты. Зато люди пользуются эко-френдли косметикой, для изготовления которой не страдает ни один живой организм. Однако еще стоит научиться распознавать ее с помощью маркировки.

Чтобы узнать, какая косметическая продукция не тестировалась на животных и не содержит сырья животного происхождения, нужно принять во внимание несколько советов. Galnet спросил о них у участницы "Экологической платформы" Оксаны Кнехт. К теме: Почему нужно отказаться от косметики, которую тестируют на животных Как выбрать косметику, которая не тестируется на животных Проверьте маркировку на этикетке. Если есть кролик, то это означает, что продукция не тестировалась на животных, если изображен росток, то косметика не содержит сырья животного происхождения и ни один четвероногий для ее изготовления не пострадал. Однако следует заметить, что не все маркировки являются официальными. Например, самовольное изображение ушек, кроликов или мышек. Они отличаются от официальных маркировок различных организаций. Маркировка эко-френдли косметики / Фото издание Нивроку Стоит знать: отметки "No Animal Ingredients", "Cruelty-Free", "100% Vegetarian", "100% Vegan" также означают, что косметика не тестировалась на животных и подходит для вегетарианцев и веганов, так как не содержит компонентов животного происхождения или производных продуктов. Узнайте, есть ли производитель этой косметики, которую вы хотите приобрести, в списках эко-френдли организаций. Это можно сделать на официальном сайте PETA или CCF: введите в поисковой строке название бренда. Надпись, которая появится на английском, позволит вам понять, тестирует ли производитель косметику на животных. Косметика не должна тестироваться на животных / Фото Unsplash Научитесь различать происхождение сырья, из которого состоит продукт. Например, коллаген – это вещество, которое бывает животного и растительного происхождения. Производитель должен указать на этикетке, какой именно. Если такого объяснения нет, то вы можете позвонить на горячую линию, чтобы узнать. Также можете проверить эту информацию на сайте производителя. Если ингредиенты в составе растительного происхождения, то производитель заинтересован, чтобы указать это.