Популярная итальянская блогерша Кьяра Ферраньи и косметический бренд Lancome создали яркую косметическую коллекцию косметики, и недавно продемонстрировали продукцию в соцсетях. Ранее блогерша уже сотрудничала с брендом, поэтому эта коллаборация является второй.

Кьяра Ферраньи служит примером красивой и утонченной женщины для многих, а косметическая продукция бренда Lancome также пользуется популярностью в индустрии красоты. Поэтому на этот раз они выпустили линейку яркой декоративной косметики, сообщает Wonderzine.

Вам может быть интересно: Макияж – это искусство: яркие работы визажистки Али Хикс

Коллекция косметики Кьяры Ферраньи и Lancome

Вторая коллаборация итальянской блогерши и бренда красоты Lancome – это коллекция косметики. В ее состав вошли помады различных текстур и оттенков. Среди них: классический красный, розовый и бордовый. В линейке также представлена универсальная палетка продуктов для создания макияжа: матовые и шиммерные тени, хайлайтеры в 3 оттенках, бронзера и румяна. В частности, создатели не забыли о черной туши для ресниц.

Презентация коллекции состоялась 2 ноября на официальном сайте бренда Lancome в формате онлайн-трансляции. Зрители, присоединившиеся к событию, смогли первыми оценить косметику. Трансляцию назвали "The Chiara beauty show", был живой чат у зрителей с Кьярой и специальные гости.

Напомним, что результаты первого сотрудничества Кьяры Ферраньи и Lancome были представлены в 2019 году. Это тоже была косметическая линейка. Она состояла из лимитированной палетки, на крышке которой разместился фирменный знак блогера – глаза с длинными ресницами, а один из них подмигивает, сияющих помад в 3 оттенках, лака для губ и туши для ресниц.