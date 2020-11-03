Уже вторая коллаборация: какую новую коллекцию косметики выпустили Lancome и Кьяра Ферраньи
Популярная итальянская блогерша Кьяра Ферраньи и косметический бренд Lancome создали яркую косметическую коллекцию косметики, и недавно продемонстрировали продукцию в соцсетях. Ранее блогерша уже сотрудничала с брендом, поэтому эта коллаборация является второй.
Кьяра Ферраньи служит примером красивой и утонченной женщины для многих, а косметическая продукция бренда Lancome также пользуется популярностью в индустрии красоты. Поэтому на этот раз они выпустили линейку яркой декоративной косметики, сообщает Wonderzine.
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Коллекция косметики Кьяры Ферраньи и Lancome
Вторая коллаборация итальянской блогерши и бренда красоты Lancome – это коллекция косметики. В ее состав вошли помады различных текстур и оттенков. Среди них: классический красный, розовый и бордовый. В линейке также представлена универсальная палетка продуктов для создания макияжа: матовые и шиммерные тени, хайлайтеры в 3 оттенках, бронзера и румяна. В частности, создатели не забыли о черной туши для ресниц.
Презентация коллекции состоялась 2 ноября на официальном сайте бренда Lancome в формате онлайн-трансляции. Зрители, присоединившиеся к событию, смогли первыми оценить косметику. Трансляцию назвали "The Chiara beauty show", был живой чат у зрителей с Кьярой и специальные гости.
Напомним, что результаты первого сотрудничества Кьяры Ферраньи и Lancome были представлены в 2019 году. Это тоже была косметическая линейка. Она состояла из лимитированной палетки, на крышке которой разместился фирменный знак блогера – глаза с длинными ресницами, а один из них подмигивает, сияющих помад в 3 оттенках, лака для губ и туши для ресниц.
Кто такая Кьяра Ферраньи
Женщина начала вести модный блог The Blonde Salad еще в 2009. Он быстро стал популярным, а впоследствии она сменила площадку работы на инстаграм. До сих пор Кьяра стала одной из самых влиятельных девушек в мире моды, создала собственный бренд одежды, трансформировала блог в полноценный медиа канал, вышла замуж и родила сына. Недавно звезда сообщила о второй беременности. Кьяра создала уже 2 коллекции косметики в сотрудничестве с брендом Lancome. Работая на ними, блогер призналась, что ориентировалась прежде всего на собственный стиль. Все средства имеют милый и девчачий вид, но под кокетливыми футлярами спрятались практичные оттенки и функции декоративной косметики.
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