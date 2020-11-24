В период работы из дома кожа требует особого увлажнения, ведь воздух в комнате является сухим. Если у вас нет нужды использовать декоративную косметику, то больше времени выделяйте для ухода за кожей. Некоторые косметологи утверждают, что использование термальной воды для увлажнения кожи может ей навредить. Поэтому стоит узнать больше о свойствах средства и способах его применения.

Если неправильно использовать средства для ухода за кожей, то они могут давать обратный эффект. Термальная вода, которую используют для увлажнения кожи и защиты ее от сухого воздуха, также может навредить дерме, пишет Elle.

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Что такое термальная вода и какая от нее польза

Косметической термальной водой называют жидкость, в составе которой высокое содержание минеральных солей. Такая вода предназначена для питания кожи антиоксидантами, кислородом, а также способствует активизации процессов обмена. Если проводить параллельное сравнение термальной воды с минеральной, то первую получают из более глубоких источников, поэтому она содержит гораздо больше различных полезных видов соли, чем обычная питьевая минеральная вода.

Полезные свойства термальной воды

Среди ее основных функций тонизирование и успокоение кожи.

К средству могут добавлять отдельные микроэлементы. Например, если термальная вода с селеном, то ее еще и можно применять как фиксатор макияжа.

Если в составе термальной воды есть цинк и сера, то она может нейтрализовать покраснения и воспаления, подойдет для ухода за проблемной и жирной кожей.



Термальные источники / Фото Unsplash

Врач-косметолог Мария Мерекина отмечает, что особенно полезной термальная вода будет для обладательниц жирной кожи. Ведь косметическое средство придает матовый вид дерме, убирает жирный блеск с лица.

Однако людям с чувствительной кожей вода приносит меньше пользы: при неправильном и чрезмерном использовании она может вызвать сухость и шелушение,

– добавляет косметолог.

В частности, если термальную воду распылять на лицо, шею и область декольте летом на пляже, то она повлечет ускоренное испарение собственной влаги с поверхности кожи, что нарушит ее защитный барьер.

Какие есть виды термальной воды

Гипотоническая – концентрированный солевой раствор. Данная разновидность средства подойдет для использования обладательницам плотного жирного или проблемного типа кожи.

Изотоническая – раствор с меньшей концентрацией соли, которая приближена к той, что есть в организме человека, поэтому жидкость можно применять для ухода за чувствительной, склонной к раздражению, кожей.

Как пользоваться термальной водой

Перед применением описанного средства тщательно очистите кожу. Распылите косметическую воду на лицо и нанесите крем. Таким образом вы сможете избежать быстрого испарения влаги. В течение дня воздержитесь от использования термальной воды за пределами дома. Ведь тогда кожа будет впитывать не только полезные компоненты средства, но и всю грязь, которая успела на ней накопиться.

Косметолог Мария Мерекина говорит, что в самолете увлажнять лицо термальной водой не стоит. Лучше возьмите с собой гидрогелевую маску, и используйте ее в дороге. Дома кожу можно увлажнять термальной водой 3-4 раза в день. Несмотря на то, что в сухом помещении влага испаряется интенсивнее, злоупотреблять вышеупомянутым продуктом не стоит.