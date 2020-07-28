Американская модель и телезвезда, Хейли Бибер считает уход за кожей не только полезной процедурой, но и аспектом своей работы. Несмотря на напряженный график знаменитость находит время, чтобы увлажнить сухую кожу своего лица, и делится со своими подписчиками в инстаграме действенными методами для этого.

Неоднократно Хейли Бибер на своей странице в инстаграме делилась с подписчиками, которых у нее больше 28 миллионов, проблемой сухой кожи и другими советами по уходу за своей внешностью. Теперь девушка рассказала о методе, который ей помогает бороться с сухостью, пишет Vogue.

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Как Хейли Бибер увлажняет кожу

Известная модель опубликовала в инстаграм-истории видео, на котором показала, как она любит проводить свободное время. А именно: носить тканевую маску. Хейли добавила еще такой текст: "Гидратация необходима". Звезда убеждена, что главным секретом красоты является увлажненная кожа. А маски для лица помогают ей в этом лучше всего.



Скриншот инстаграм-истории Хейли Бибер / Instagram / @haileybieber

Тканевые маски для лица являются действенным способом гидратации. Они пропитаны сывороткой, которая содержит необходимые ингредиенты для увлажнения и питания кожи. В частности, такие маски удобно использовать, имея возможность отдохнуть, положили на лицо, а кожа впитывает необходимые полезные компоненты.

Недавно Хейли Бибер снова опубликовала еще одно видео в инстаграм-истории, на котором зафиксировала часть своей бьюти-рутины. На видео она также увлажняет сухую кожу своего лица, но уже с помощью специальной прозрачной маски, которую нужно наносить тонким слоем.



Скриншот инстаграм-истории Хейли Бибер / Instagram / @haileybieber