Влажный воздух и палящее солнце, которое мы так любим летом, плохо влияет на состояние нашей кожи. Она становится тусклее, исчезает естественное сияние, появляется жирный блеск и закупоренные поры. Именно поэтому в жаркое время года коже нужен особый уход.

Под влиянием повышенных температур и влажности активируется работа сальных желез. Поэтому кожа жирного типа становится еще более маслянистой, а на той, которая склонна к сухости, появляются пигментные пятна и образуются участки, которые впоследствии начинают шелушиться. Parenting пишет о действенных советах, которым стоит следовать в своем ежедневном уходе за кожей летом. Полезно знать: Как ретинол влияет на кожу вашего лица Как ухаживать за кожей в летний сезон Внесите изменения в ежедневный ритуал умывания лица. Вам понадобится такая пенка или гель для умывания, которые будут иметь свойство вытягивать лишнее масло из кожи. Летом следует умывать лицо чаще, чем только утром и вечером.

Вам понадобится такая пенка или гель для умывания, которые будут иметь свойство вытягивать лишнее масло из кожи. Летом следует умывать лицо чаще, чем только утром и вечером. Антиоксиданты станут вашими спасителями. Хорошая сыворотка с содержанием антиоксидантов увлажнит кожу вашего лица и будет защищать ее от вредного воздействия внешних факторов. В частности, такие сыворотки способствуют выработке коллагена, благодаря которому дерма становится более эластичной и сияющей. Антиоксиданты могут помогать вашей коже также изнутри – включите их в свой летний рацион питания. Ешьте побольше цитрусовых, зеленых и лиственных овощей, орехи, цельнозерновые продукты и пейте зеленый чай. Природные антиоксиданты / Фото Unsplash Сохраняйте влагу в коже. Чтобы лицо имело здоровый вид, его нужно постоянно увлажнять. Используйте соответствующий крем днем, а вечером несколько раз в неделю после умывания делайте увлажняющую маску, которую можно приобрести в любом косметическом магазине или приготовить собственноручно в домашних условиях.

Чтобы лицо имело здоровый вид, его нужно постоянно увлажнять. Используйте соответствующий крем днем, а вечером несколько раз в неделю после умывания делайте увлажняющую маску, которую можно приобрести в любом косметическом магазине или приготовить собственноручно в домашних условиях. Отслаивайте ороговевшие клетки. Отмершие частички кожи мешают ей регенерировать и дышать. А регулярное скрабирование помогает сохранить ваше лицо и тело гладким и привлекательным. Однако не стоит с фанатизмом делать эту процедуру, потому что тогда кожа может синеть и будут появляться высыпания. Обладательницам чувствительной кожи стоит подбирать скраб с мягким эксфолиантом.

Отмершие частички кожи мешают ей регенерировать и дышать. А регулярное скрабирование помогает сохранить ваше лицо и тело гладким и привлекательным. Однако не стоит с фанатизмом делать эту процедуру, потому что тогда кожа может синеть и будут появляться высыпания. Обладательницам чувствительной кожи стоит подбирать скраб с мягким эксфолиантом. Без солнцезащитного крема никуда . Летом он должен стать вашим лучшим другом. Если вы проводите на солнце весь день, то повторно намазывайтесь кремом каждые 3 часа.

. Летом он должен стать вашим лучшим другом. Если вы проводите на солнце весь день, то повторно намазывайтесь кремом каждые 3 часа. Минимум макияжа. В жаркую погоду коже и так тяжело, а дополнительные слои макияжа еще больше напрягают ее. Старайтесь летом использовать только легкую тональную основу, увлажняющий бальзам для губ и необходимую декоративную косметику. Организуйте для лица своеобразные каникулы.

Натуральный макияж для летнего сезона​ / Фото Pexels Купите тонер. Освежающий тонер поможет вам закрыть поры от загрязнения. Потому что летом там больше всего накапливаются лишние масла. Рекомендуется пользоваться тоником на основе огурца или алоэ.

Освежающий тонер поможет вам закрыть поры от загрязнения. Потому что летом там больше всего накапливаются лишние масла. Рекомендуется пользоваться тоником на основе огурца или алоэ. Смените свои увлажняющие кремы на аналоги с более легкой консистенцией.

на аналоги с более легкой консистенцией. Пейте много воды. Именно это вещество служит залогом упругой и здоровой кожи. Выработайте привычку носить воду везде с собой.

Именно это вещество служит залогом упругой и здоровой кожи. Выработайте привычку носить воду везде с собой. Особого внимания требуют участки вокруг глаз. Кожа над и под глазами тоньше, чем на других местах лица. Чтобы предотвратить сухость и старение кожи на этих участках, выбирайте для них уходовые средства с содержанием гилауроновой кислоты. Деликатной коже вокруг глаз нужен особый уход / Фото Unsplash Вспомните домашние рецепты красоты. Иногда пользы от ингредиента, который можно найти на кухне каждой хозяйки, гораздо больше, чем от дорогого брендового косметического средства. Лето – идеальное время, чтобы экспериментировать с приготовлением уходовых продуктов в домашних условиях.