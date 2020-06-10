Увлажнение, питание, отшелушивание: как ухаживать за кожей лица летом
Влажный воздух и палящее солнце, которое мы так любим летом, плохо влияет на состояние нашей кожи. Она становится тусклее, исчезает естественное сияние, появляется жирный блеск и закупоренные поры. Именно поэтому в жаркое время года коже нужен особый уход.
Под влиянием повышенных температур и влажности активируется работа сальных желез. Поэтому кожа жирного типа становится еще более маслянистой, а на той, которая склонна к сухости, появляются пигментные пятна и образуются участки, которые впоследствии начинают шелушиться. Parenting пишет о действенных советах, которым стоит следовать в своем ежедневном уходе за кожей летом.
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Как ухаживать за кожей в летний сезон
- Внесите изменения в ежедневный ритуал умывания лица. Вам понадобится такая пенка или гель для умывания, которые будут иметь свойство вытягивать лишнее масло из кожи. Летом следует умывать лицо чаще, чем только утром и вечером.
- Антиоксиданты станут вашими спасителями. Хорошая сыворотка с содержанием антиоксидантов увлажнит кожу вашего лица и будет защищать ее от вредного воздействия внешних факторов. В частности, такие сыворотки способствуют выработке коллагена, благодаря которому дерма становится более эластичной и сияющей. Антиоксиданты могут помогать вашей коже также изнутри – включите их в свой летний рацион питания. Ешьте побольше цитрусовых, зеленых и лиственных овощей, орехи, цельнозерновые продукты и пейте зеленый чай.
Природные антиоксиданты / Фото Unsplash
- Сохраняйте влагу в коже. Чтобы лицо имело здоровый вид, его нужно постоянно увлажнять. Используйте соответствующий крем днем, а вечером несколько раз в неделю после умывания делайте увлажняющую маску, которую можно приобрести в любом косметическом магазине или приготовить собственноручно в домашних условиях.
- Отслаивайте ороговевшие клетки. Отмершие частички кожи мешают ей регенерировать и дышать. А регулярное скрабирование помогает сохранить ваше лицо и тело гладким и привлекательным. Однако не стоит с фанатизмом делать эту процедуру, потому что тогда кожа может синеть и будут появляться высыпания. Обладательницам чувствительной кожи стоит подбирать скраб с мягким эксфолиантом.
- Без солнцезащитного крема никуда. Летом он должен стать вашим лучшим другом. Если вы проводите на солнце весь день, то повторно намазывайтесь кремом каждые 3 часа.
- Минимум макияжа. В жаркую погоду коже и так тяжело, а дополнительные слои макияжа еще больше напрягают ее. Старайтесь летом использовать только легкую тональную основу, увлажняющий бальзам для губ и необходимую декоративную косметику. Организуйте для лица своеобразные каникулы.
Натуральный макияж для летнего сезона / Фото Pexels
- Купите тонер. Освежающий тонер поможет вам закрыть поры от загрязнения. Потому что летом там больше всего накапливаются лишние масла. Рекомендуется пользоваться тоником на основе огурца или алоэ.
- Смените свои увлажняющие кремы на аналоги с более легкой консистенцией.
- Пейте много воды. Именно это вещество служит залогом упругой и здоровой кожи. Выработайте привычку носить воду везде с собой.
- Особого внимания требуют участки вокруг глаз. Кожа над и под глазами тоньше, чем на других местах лица. Чтобы предотвратить сухость и старение кожи на этих участках, выбирайте для них уходовые средства с содержанием гилауроновой кислоты.
Деликатной коже вокруг глаз нужен особый уход / Фото Unsplash
- Вспомните домашние рецепты красоты. Иногда пользы от ингредиента, который можно найти на кухне каждой хозяйки, гораздо больше, чем от дорогого брендового косметического средства. Лето – идеальное время, чтобы экспериментировать с приготовлением уходовых продуктов в домашних условиях.