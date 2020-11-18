Последствия инъекций красоты: 5 возможных осложнений после процедуры увеличения губ
Проблемы после инъекций для губ могут появиться, если вы обратились к некомпетентному специалисту. Также негативные последствия после процедуры бывают у людей с замедленной циркуляцией крови. Поэтому о возможных проблемах стоит узнать перед записью к косметологу.
Благодаря современному оборудованию и новейшим техникам работы косметологов инъекции красоты стали достаточно безопасными. Однако иногда все же возникают осложнения. Врач с 10-летним стажем и эксперт сети салонов Kika-Style Виталий Коваленко рассказал для Elle о возможных проблемах после увеличения губ.
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Возможные осложнения после инъекции губ
- Гематомы. Они обычно появляются у людей, у которых замедленная циркуляция крови, во время критических дней или в случае, если вы выпили алкоголь вскоре после процедуры. Также скопления крови бывают после использования определенных техник косметолога. Виталик Коваленко говорит, что это не травмирование во время инъекции, а просто иногда такие последствия нужны для более позднего получения желаемого эффекта.
- Отеки. После увеличения губ часто возникает отечность в соответствующем участке, потому что некоторые гидрофильные препараты впитывают много влаги. Причиной отеков также может быть естественная склонность человека к ним или использование косметологом травмирующей техники.
- Смещение препарата. Оно обычно возникает вскоре после увеличения губ. Ведь вокруг препарата должна образоваться капсула, которая будет его сохранять в фиксированном положении, но для этого нужно время. Поэтому любое механическое взаимодействие с губами после инъекции может спровоцировать смещение препарата.
- Несимметричная коррекция. Такое осложнение может иметь две причины: ошибка косметолога или анатомия губ и активность мышц. Иногда специалист выполняет просьбы клиента, если даже на такой форме губ невозможно качественно это воспроизвести. Чтобы устранить естественную асимметрию губ, понадобится не одна процедура.
- Быстрое исчезновение видимого эффекта. Часто на верхней губе возникает мышечный спазм, вследствие которого препарат отходит в заднюю часть, поэтому результата не будет заметно. "Кроме этого, на исчезновение гиалуроновой кислоты может влиять прием гормональных препаратов, контрацептивов, курс ферментов для коррекции работы поджелудочной железы, а также общий наркоз", – добавляет врач Виталий Коваленко.
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