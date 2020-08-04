Утренний комплекс йоги для начинающих должен не только быть набором асан, которые способствуют гибкости тела, но и положительно настраивать вас на весь день. Сурья Намаскар или "Приветствие Солнцу" объединяет в себе эти полезные свойства, а также начинающим будет легко его повторить.

Комплекс упражнений Сурья Намаскар нужно выполнять утром. Чтобы почувствовать результат, вам понадобится всего 15 минут и никакого дополнительного инвентаря. На ютуб-канале Workout показали, как правильно делать утреннюю йогу.

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Утренняя йога для начинающих

Если вы регулярно будете выполнять комплекс упражнений йоги "Сурья Намаскар", то впоследствии заметите, что ваше тело стало гибким и наполненным энергией. Основной функцией утренней йоги является пробуждение вашего организма, тела и зарядка его жизненными силами.

Регулярное повторение комплекса сможет улучшить сердечную деятельность организма, работу системы пищеварения, почек, эндокринной системы, а также содействовать очищению кожи лица и тела, укреплению мышц спины и пресса. Это все происходит благодаря тому, что во время выполнения упражнений Сурья Намаскар работает все тело и стимулируется работа внутренних органов.

Смотрите видео, как правильно делать утреннюю йогу: