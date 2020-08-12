После пробуждения наше лицо не готово к вызовам внешних раздражителей. Поэтому стоит потратить 5 минут из того, чтобы начать утро с простого ритуала. Он освежает, тонизирует кожу и помогает быстрее проснуться.

Минитренеровку нужно делать только проснувшись, тогда эффект будет заметен. Тренер Татьяна Жемерина рассказала и показала, как правильно выполнять упражнения для лица и шеи, чтобы сохранить их молодость, сообщает шоу "Доброе утро, Страна".

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Утренний ритуал за 5 минут

Поднимите вверх и опустите вниз плечи, не напрягая шею. Повторить упражнение несколько раз.

Одной рукой придерживайте кожу, а другой потяните плечо, легко отводя его назад. Повторить нужно с левым и правым плечом по очереди.

Станьте прямо и сделайте легкие полуобороты головой. При этом макушкой тянитесь вверх, плечи опущены вниз, а шея расслаблена.

Откиньте голову немного в сторону и косточкой скулы словно тянитесь вверх. Затем повторите это с другой скулой. Прекращайте выполнять упражнение, как только начинаете чувствовать напряжение.

Необычное упражнение – махи бровями. Ладони положите на лоб, чтобы зафиксировать кожу. После этого поднимайте и опускайте вниз брови.

Упражнение "лев". Расслабьте центр лица и вытяните язык, опуская его как можно ниже.

Все упражнения нужно повторять по 5 – 7 раз.

Как правильно выполнять утренний ритуал для молодости кожи смотрите на видео: