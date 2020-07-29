Утоляет жажду или увлажняет кожу: польза кокосовой воды
Кокосовая вода стала популярной благодаря своему оригинальному вкусу и полезным свойствам. Среди них также положительное влияние на состояние кожи. Поэтому напиток может стать не только средством для борьбы с жаждой, но и частью вашей бьюти-рутины.
В составе кокосовой воды содержится витамин C. Поэтому ее потребление полезно для кожи. Cosmopolitan назвал 4 причины, почему стоит пить кокосовую воду, если хотите иметь красивую и здоровую кожу.
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Польза кокосовой воды для кожи
- Способствует выработке коллагена. С возрастом интенсивность естественного продуцирования организмом коллагена снижается. Однако он необходим для организма. Коллаген необходим для того, чтобы не нарушался защитный кожный барьер, не было покраснений на коже, расширенных пор и сухости. В 500 миллилитрах содержится дневная норма витамина C, который стимулирует выработку коллагена.
- Увлажняет. Меры по повышению гидратации являются лучшим решением обладательниц сухой кожи. В том случае, если у вас жирная кожа, то ее состояние будет еще хуже, если игнорировать обезвоживание. Ухаживающие косметические средства для увлажнения незаменимы, но с помощью кокосовой воды можно проводить гидратацию изнутри.
Какова польза кокосовой воды для кожи / Фото Unsplash
- Убирает следы усталости. Когда ваш организм устает, то начинает питаться жидкостями тела. Обезвоживание будет провоцировать перемещение сосудов ближе к верхнему слою кожи. Таким образом на лице могут появиться видимые последствия в виде темных кругов под глазами и тусклого оттенка кожи. Кроме того, что употребление кокосовой воды обеспечивает гидратацию, напиток является источником природного сахара, который восстанавливает запасы энергии.
- Природный антиоксидант. Витамин C помогает защитить клетки кожи от вредных токсинов и негативного влияния факторов окружающей среды. Антиоксиданты, содержащиеся в кокосовой воде, также помогают минимизировать вред для кожи от загрязнений, суровой погоды и ультрафиолетовых лучей, которые делают ее сухой, тусклой и ускоряют старение.
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