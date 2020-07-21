Летом ваш любимый крем для тела может "перегружать" кожу. Однако ей все равно нужно увлажнение, поэтому стоит искать альтернативные продукты. Мист может стать идеальным вариантом, когда во время жары необходимо быстро и эффективно тонизировать кожу.

Следует различать мист для тела и для лица. У них частично разный состав, но назначение одно – увлажнить и тонизировать кожу. Cosmopolitan поделился 3 рецептам, которые вам понадобятся, если захотите приготовить мист для тела самистоятельно в домашних условиях.

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Что такое мист для тела

Такой способ предназначен для увлажнения и тонизирования кожи лица и тела, волос. Иначе говоря, это спрей, который состоит из воды и определенных активных компонентов. Последние необходимы для того, чтобы выполнять конкретную функцию: увлажнять, быть базой под макияжа или его фиксатором, защищать от ультрафиолетовых лучей, воздействия внешних факторов, тонизировать, освежать и другое. В летнюю жару мист для тела будет особенно полезен.



Как увлажнить кожу летом / Фото Unsplash

Как приготовить мист для тела

Главным преимуществом приготовления миста для тела в домашних условиях является его абсолютно натуральный состав. Вы можете создать мист с помощью различных ингредиентов, опираясь на собственные индивидуальные потребности.

Успокаивающий мист для тела

Что вам понадобится?

12 капель эфирного масла эвкалипта;

12 капель эфирного масла лаванды;

5 капель эфирного масла чайного дерева;

1 столовая ложка миндального масла;

1 столовая ложка глицерина;

дистиллированная вода (или фильтрованная, розовая вода).

Возьмите емкость с распылителем, которую вы наполните мистом, не более 250 миллилитров. Наполните ее дистиллированной водой и оставьте место для масел. Затем добавьте глицерин и все вышеперечисленные масла. Перед каждым использованием взбалтывайте бутылочку.

Тонизирующий мист для тела

Что вам понадобится?

10 капель эфирного масла бергамота;

7 капель лимонной эфирного масла;

7 капель эфирного масла мандарина;

7 капель эфирного масла апельсина;

1 столовая ложка глицерина;

дистиллированная вода (или фильтрованная, розовая вода).

Наполните бутылку с распылителем на 250 миллилитров всеми ингредиентами. Перед использованием взбалтывайте, чтобы перемешать все компоненты.



Как наносить мист для тела / Фото Unsplash

Освежающий мист для тела

Что вам понадобится?

1 столовая ложка глицерина;

2 столовые ложки геля алоэ вера;

25 капель эфирного масла жасмина;

дистиллированная вода.

Смешайте ингредиенты в специальной емкости. Сначала наполните ее водой, а затем добавьте гель алоэ, глицерин и масло. Взбалтывайте жидкость перед нанесением на тело.