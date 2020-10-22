У известной украинской модели Натальи Гоций красивая рельефная фигура. С недавних пор женщина ведет телеграм-канал, на котором делится тайнами своей красоты и упражнениями для тренировки.

Наталья Гоций показала, как можно накачать пресс с помощью фитнес-резинки. Новый канал поделился тренировкой модели.

Вам будет интересно: Тайны стройной фигуры от участниц "Топ-модель по-украински": как худеют модели

Как накачать пресс с помощью фитнес-резинки

Баланс

Для проведения этого упражнения вам необходимо надеть резинку на стопы, лечь на спину и разводить ноги максимально широко, чтобы ощущалось натяжение эспандера. Вам нужно сформировать своим телом "уголок" – поднять ноги и спину от пола.

Чтобы упражнение было эффективным, ваша задача заключается в удержании баланса на ягодицах с ровной спиной. Повторите 20 разведений ног, загибая носочки внутрь, а пятки выворачивая наружу.

Велосипед

Сохраните положение предыдущего упражнения, а резинку не снимайте со стоп. Теперь вам нужно делать классический воображаемый велосипед: подтягивайте колени поочередно к груди. Сделайте 20 повторений. И не забывайте следить, чтобы резинка не провисала.

Разведение

Теперь измените положение: лягте на спину, стопы с резинкой поднимите вверх под углом 90 градусов. Вам нужно совместить разведение ног и выполнение скручиваний пресса так, чтобы руки проходили между ногами. Во время упражнения, которое стоит повторить 20 раз, старайтесь максимально зажимать живот.