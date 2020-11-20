В соцсетях бьюти-блогеры с недавних пор начали активно делиться секретом своей идеальной кожи. Они следуют "правилу 60 секунд", умывая лицо. Новая техника очищения кожи способствует улучшению ее состояния, делает дерму гладкой, сияющей и придает ей здоровый вид.

60-секундный метод умывания лица стал популярным среди женщин, стремящихся иметь идеальную кожу. Первой призвала своих подписчиков придерживаться такого правила бьюти-блогер и основательница студии эстетической косметологии LABeautyologist Наямка Робертс-Смит, сообщает Cosmopolitan.

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Правило для умывания лица 60 секунд

Наямка Робертс-Смит отмечает, что лицо нужно умывать в течение 60 секунд, чтобы очищающее средство могло на самом деле глубоко проникнуть в кожу. "Косметику, грязь и масла гораздо труднее удалить с кожи, чем думает большинство людей", – рассказывает блогер. Важно, чтобы средство для умывания не только растворяло остатки макияжа и грязи на лице, но и убирало их полностью.

Благодаря 60-секундному умыванию у вас есть время очистить края носа, участок под подбородком и кожу по линии роста волос. Это невозможно сделать качественно и очень быстро. Многим техника умывания по правилу 1 минуты кажется очевидной и базовой, но ее регулярное соблюдение вскоре покажет заметный результат .

Shoutout to @LaBeautyologist for the #60SecondRule. I went from this to this in less than a month pic.twitter.com/yg48bvH5Sj — $mariahdyson (@M_riah) November 29, 2018

Сторонники метода Наямки Робертс-Смит делятся собственными достижениями. Один пользователь твиттера с псевдонимом Reddit написал: "Я умываю лицо, соблюдая правило 60 секунд, около месяца, и я заметила следующее: больше нет неровностей на лбу, текстура кожи стала мягче, уменьшилось количество прыщей и появилось естественное сияние".

Эксперт по эстетической косметологии рекомендует перед умыванием лица также использовать средство для снятия макияжа на масляной основе. Каждый из шагов двойной очистки нужно выполнять по 60 секунд: сначала удаляете остатки косметики мицеллярной водой или специальным молочком, а затем очищаете лицо нежным средством для умывания.