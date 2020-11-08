Красивая и сияющая: практические советы, которые помогут улучшить состояние кожи
Улучшить состояние кожи помогают не только косметические средства для ухода, но и действенные лайфхаки, о которых стоит узнать каждой женщине. Осенью для красивого и сияющего вида коже также нужны здоровое питание, хороший сон и правильный уход.
Придать коже привлекательный вид можно не прилагая особых усилий. Harper's Bazaar поделился действенными и полезными советами для красивой кожи.
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Как улучшить состояние кожи
- Употребляйте меньше соли. Если ваша кожа склонна к появлению угрей, то чрезмерный уровень соли в организме может спровоцировать высыпания. Также соль вызывает отеки на лице и избыток йода, что может быть вредным.
- Средства для демакияжа стоит хранить в холодильнике. Благодаря низкой температуре продукты для удаления косметики помогут избавиться от отеков и темных кругов, будут стимулировать кровопоток в области вокруг глаз.
- Защищайте кожу от окружающей среды с помощью средств с содержанием SPF. На состояние кожи в основном влияют вредные факторы в вашем окружении. В частности, ультрафиолетовые лучи обладают разрушающими свойствами для кожи.
- Спите на спине. Благодаря сну в такой позе отток жидкости с лица будет происходить естественным путем. Поэтому утром кожа будет иметь эластичный и свежий вид.
- Делайте регулярно массаж для лица. Эксперты рекомендуют 4 раза в год обращаться к профессионалу, чтобы сохранять кожу в тонусе. Желательно делать это, когда меняются времена года.
- Скрабируйте кожу. Пользуйтесь скрабом 1-2 раза в неделю, чтобы убрать отмершие частички кожи. Таким образом питательный крем будет глубже проникать в кожу. После каждого очищения обязательно завершайте бьюти-рутину нанесением любимого крема.
- Выключайте обогреватель на ночь. Тепловые приборы вызывают отеки на лице и появление мешков под глазами.
- Лайфхак для использования масок: после их нанесения положите на лицо теплую фланелевую салфетку. Тогда полезные компоненты маски лучше будут проникать в кожу.
- Чтобы избавиться от отеков и мешков под глазами, массируйте концами пальцев соответствующую область на лице в направлении от носа к вискам.
- Употребляйте продукты, которые содержат цинк. Это поможет избежать высыпаний на коже, ведь одной из функций цинка является борьба с бактериями, которые проникают в дерму.
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