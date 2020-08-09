Как улучшить состояние кожи после лета: 10 действенных советов
После трех месяцев вредного воздействия на кожу солнца, воздуха и других факторов, которые присущи летнему времени, нужно позаботиться о ее восстановлении. Для этого вам понадобятся не только косметические средства, но и практические советы относительно образа жизни, правильного ухода, здорового питания и хорошего сна.
Чтобы улучшить состояние кожи после лета, стоит узнать о действенных советах, которыми поделился Harper's Bazaar. Они облегчат бьюти-рутину для восстановления кожи.
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Как восстановить кожу после лета
- Минимизировать употребление соли. Продукт может спровоцировать появление отеков и избыток йода в организме, а также сыпь и угри на коже.
- Храните средства для демакияжа в холодильнике. Благодаря низкой температуре эффективность продуктов усилится. В частности, они смогут убрать отеки и темные синяки на лице.
- Не забывайте о солнцезащитных средствах. Даже осенью нужно защищать кожу от воздействия вредных факторов внешней среды. Поэтому наносите SPF-защиту перед выходом на улицу.
- Сон на спине. Он улучшает естественный отток жидкости. Таким образом после сна кожа будет иметь свежий вид.
- Делайте массаж лица. Лучшим вариантом будет профессиональный массаж лица 4 раза в год, когда меняются времена года. Однако стоит каждый вечер после очищения кожи от макияжа делать подушечками пальцев легкий массаж, чтобы сохранять кожу в тонусе.
- Скрабируйте кожу 1-2 раза в неделю. Благодаря этой процедуре средства для ухода за кожей будут иметь лучший эффект.
- Выключайте обогреватели перед сном. Они вызывают отеки и "мешки" под глазами.
- После применения маски для лица покрывайте его теплой фланелевой салфеткой, чтобы полезные компоненты лучше проникали в кожу.
- Чтобы избавиться от синяков под глазами и отеков, массируйте соответствующий участок лица кончиками пальцев в направлении от носа к вискам.
- Если употреблять больше продуктов, содержащих цинк, то на коже будет меньше высыпаний. Цинк предотвращает проникновение в дерму бактерий, которые могут образовать воспаления в виде прыщей на лице.
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