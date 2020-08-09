После трех месяцев вредного воздействия на кожу солнца, воздуха и других факторов, которые присущи летнему времени, нужно позаботиться о ее восстановлении. Для этого вам понадобятся не только косметические средства, но и практические советы относительно образа жизни, правильного ухода, здорового питания и хорошего сна.