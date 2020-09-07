После летней погоды волосам необходимо питание и восстановление. Укрепить их можно с помощью специальной маски, которую легко приготовить самостоятельно в домашних условиях. Основным ингредиентом такого рецепта является шоколад, который найдется на кухне каждой хозяйки.

Домашний уход за волосами эффективен, если его выполнять правильно. Новый канал поделился рецептом маски для укрепления волос из шоколада.

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Как укрепить волосы

Кофеин, который содержится в составе шоколада, имеет свойство стимулировать кровообращение, а также улучшает состояние кожи головы и укрепляет, питает и защищает волосы от воздействия негативных внешних факторов.

Что вам понадобится для приготовления маски из шоколада?

50 граммов шоколада;

100 миллилитров кефира;

яичный желток.

Для маски лучше всего подойдет шоколад с богатым содержанием какао. Выбирайте классический горький черный. Первым делом нужно растопить шоколад на паровой бане. Затем добавьте в него кефир и перемешайте ингредиенты. Когда смесь остынет и немного загустеет, переходите к завершающему этапу приготовления: выбейте сырой желток.



Маска для волос из шоколада / Фото Unsplash

Маску следует тщательно распределять по сухим волосам от корней к концам. Оберните голову пищевой пленкой или наденьте специальную шапочку для душа. Для лучшего эффекта закрепите на голове полотенце или тюрбан. Оставьте маску на волосах на 30 минут, а затем смойте ее теплой водой и шампунем.



Как укрепить волосы в домашних условиях / Фото Unsplash

Повторять процедуру следует 2-3 раза в неделю. Результат будет заметен через 14 дней. Волосы станут значительно более крепкими и блестящими и будут иметь приятный запах шоколада.