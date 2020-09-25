Певица Санта Димопулос и модель Алла Барановская стали новыми амбассадорами линеек французского бренда по уходу за волосами Kerastase Chronologiste и Blond Absolu в Украине. Несмотря на то, что у девушек совершенно разные типажи внешности, у них схожие высокие требования насчет ухода за их роскошными локонами.

Бренд по уходу за волосами Kerastase в этом году представил 2 гаммы средств – Blond Absolu и Chronologiste, сообщает украинский Vogue. В Украине амбассадорами новой линейки стали Санта Димопулос и Алла Барановская.

Читайте также: Как повторить фирменную укладку на каждый день девушки Леонардо Ди Каприо

Санта Димополус является предпринимательницей, певицей и чемпионкой мира по фитнесу, а также она известна своим участием в шоу "Танцы со звездами". В этом году она стала представительницей Kerastase Chronologiste в Украине. Звезда рассказывает, что гамма средств бренда сочетает стремление к совершенству, когда качество превыше всего.

Я очень системный человек, мне легче обратиться к специалистам, которые выпишут мне подробный план действий и я буду его соблюдать. Таким образом я работаю на опережение, а мой уход выходит полноценным,

– делится своим подходом к уходу за волосами Санта Димопулос.

Инфлюенсер и основательница сети салонов красоты Clipse, Алла Барановская знает много о качественной косметике. Ведь ее белокурым локонам необходим особый уход.

Для меня главная сложность в уходе за волосами – это нехватка времени, поэтому я всегда нахожусь в поиске средств, которые уже дома помогут сделать волосы блестящими и восстановить их после постоянного заключения на съемках. Я рада, что с Blond Absolu мне достаточно помыть голову дома и быть уверенной, что с моими волосами сегодня все будет хорошо,

– говорит Алла Барановская.

Девушка добавляет, что для женщин цвет волос – это не просто история о покраске, а возможность подчеркнуть свое внутреннее состояние. Она убеждена, что лучший цвет волос тот, который нравится именно вам, но важно правильно ухаживать за ним.