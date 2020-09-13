Стильная и красивая укладка является важной составляющей образа каждой женщины, которая заботится о своем внешнем виде. Bad hair days им также знакомы, поэтому для таких случаев существуют идеи причесок, которые легко и быстро воспроизвести и они всегда будут модными и удачными для любого типа волос.