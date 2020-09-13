Укладки, которые подходят каждой женщине, и никогда не выходят из моды: 5 идей
Стильная и красивая укладка является важной составляющей образа каждой женщины, которая заботится о своем внешнем виде. Bad hair days им также знакомы, поэтому для таких случаев существуют идеи причесок, которые легко и быстро воспроизвести и они всегда будут модными и удачными для любого типа волос.
Укладку следует выбирать, опираясь на собственные предпочтения, а также форму лица и структуру волос. Однако Cosmopolitan поделился универсальными стильными идеями укладок, которые подойдут каждой женщине.
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Модные и универсальные укладки
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Как можно более пышный объем: пример укладки Жизель Бюндхен
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