2020 – год возвращения бьюти-трендов из прошлого. Большинство тенденций в индустрии красоты начинают трендсеттери, которыми выступают мировые знаменитости и известные красавицы. Это случилось и с укладкой в ретро-стиле, популярной в 60-х. На себе ее уже успели повторить Рианна, Ким Кардашян, Белла Хадид, Ариана Гранде и другие. Возможно, и вам стоит узнать, как ее делать самостоятельно.