Модная укладка в ретро-стиле 60-х: hair-стилист Арианы Гранде рассказал, как повторить тренд
2020 – год возвращения бьюти-трендов из прошлого. Большинство тенденций в индустрии красоты начинают трендсеттери, которыми выступают мировые знаменитости и известные красавицы. Это случилось и с укладкой в ретро-стиле, популярной в 60-х. На себе ее уже успели повторить Рианна, Ким Кардашян, Белла Хадид, Ариана Гранде и другие. Возможно, и вам стоит узнать, как ее делать самостоятельно.
Джош Лю – звездный hair-стилист. Среди знаменитостей, которые пользуются его услугами также певица Ариана Гранде. Именно ей стилист недавно создал ретро-прическу, которая является новый трендом, и поделился тайнами этого процесса, сообщает Byrdie.
К теме: Модное окрашивание в цвете корицы: hair-тенденция осени 2020
Как сделать ретро-прическу в стиле 60-х
- Джош Лю начал с создания текстуры, высушив волосы хорошим феном и применив спрей для объема корней.
- Отделите верхнюю часть волос, поднимите пряди вверх и начесывайте их с помощью расчески с мелкими зубцами. Делайте это часто повторительными движениями в направлении к корням волос. Каждую прядь приглаживайте сверху расческой с редкими зубцами. Эффект на каждой пряди закрепляйте лаком для фиксации волос.
- Аккуратно закрутите верхнюю часть волос в жгут, и переходите к работе с нижней. Вам нужно нанести на нее термозащиту, а затем выпрямителем начинайте накручивать легкие локоны. До половины длины волос просто выпрямляйте его, а дальше постепенно начинайте закручивать. Фиксируйте все специальным лаком.
- Теперь отпустите верхнюю секцию волос и также закрутите концы. Для эффектности можете использовать невидимки, чтобы отделить начесанную часть, или возьмите на голову обруч, как Ариана Гранде. Распылите на укладку еще раз лак для волос экстремальной фиксации.
Примеры звезд с ретро-укладкой 60-х
Белла Хадид
Ким Кардашьян
Justine Skye
Ариана Гранде
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter