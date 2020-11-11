11 ноября Деми Мур празднует свой день рождения. Несмотря на то, что американской актрисе уже далеко за 50, ей удается сохранять свою красоту: стройная фигура, упругая кожа, роскошные и длинные волосы. Для этого у звезды есть собственные тайны молодости.

Важно любить себя и оставаться уверенной в своей красоте в любом возрасте. Но и стоит выполнять регулярную бьюти-рутину. Vogue поделился секретами ухода за телом, лицом и волосами от Деми Мур.

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Тайны красоты Деми Мур

Уход за телом

В боевике "Солдат Джейн" Деми Мур продемонстрировала идеальное тело и великолепную физическую подготовку. После съемок звезда не прекратила регулярные тренировки в зале. Также она сочетает силовые нагрузки с пилатесом и йогой. В частности, каждое утро перед употреблением пищи актриса выпивает стакан простой воды с лимонным соком, кленовым сиропом и кайенским перцем.

Чтобы иметь подтянутую кожу, Деми Мур прибегает к технике "термах" – это не хирургическая процедура, которая работает на основе радиоволн, задача которых активизировать выработку коллагена и способствует омоложению кожи. Для сохранения молодости кожи знаменитость использует также нетрадиционные методы. Например, она регулярно делает гирудотерапию – лечение пиявками, которые способствуют свежести и подтянутости кожи.

Уход за волосами

Волосам Деми Мур могут позавидовать молодые красавицы. Ведь они является ее визитной карточкой, блестящие и длинные. Тайна красоты волос актрисы в отдыхе от укладок и горячего фена. В частности, Деми всегда подчеркивает пользу массажа кожи головы кончиками пальцев. Она начинает массаж с круговых движений от линии роста волос у лба и плавно движется к затылку. С помощью этого лайфхака вы будете стимулировать кровообращение, которое помогает волосам расти быстрее. Чтобы кожа головы была увлажненной, Деми Мур пользуется линией шампуней и кондиционеров Redken All Soft Line.

Уход за кожей лица

С возрастом инъекции красоты (ботокса или гиалуроновой кислоты) могут помочь поддерживать тонус кожи и разгладить морщины. Однако о базовом уходе за кожей лица не стоит забывать. Домашняя бьюти-рутина также является очень важной. Деми Мур регулярно очищает и увлажняет кожу. В частности, она не ложится спать, если не удалит все остатки макияжа с лица и не нанесет увлажняющую маску, которая делает ее кожу идеальной. Актриса пользуется лишь кремами с натуральным составом, которые не имеют парфюмерных ароматов.