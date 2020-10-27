Шелушение кожи на лице является распространенной проблемой. Так как именно тогда погодные условия негативно влияют на состояние дермы. Поэтому в холодное время стоит внести некоторые коррективы в свою привычную рутину ухода за кожей.

Кожа может шелушиться и по другим причинам, но, вероятно, изменение ухода вам поможет. Healthline рассказал, что может вызвать шелушение кожи и решить эту проблему.

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Почему шелушится кожа

Обычно шелушение кожи на лице провоцирует ее сухость. Кроме этого, сухость опасна тем, что может вызвать такие заболевания, как экзема и псориаз. Кожу высушивает холодный воздух, горячая вода, колебания влажности, что является особенно распространенным осенью зимой. Если кожа постоянно шелушится на значительном участке лица, то это называется эксфолиативным дерматитом.

Макияж может только ухудшить состояние шелушащейся кожи. Однако ждать, пока она восстановит свое состояние, тоже не стоит. Дерматологи дают полезные советы, чтобы избавиться от шелушения кожи осенью.

Добавим, что шелушение кожи также могут вызвать отдельные заболевания (розацеа, гипотиреоз, экзема, псориаз, себорейный дерматит), аллергическая реакция, дефицит ниацина и токсичность витамина A, синдром шелушения кожи. В таком случае не следует прибегать к домашним способам решения проблемы, а обратиться к врачу, который предложит вам медикаментозное лечение.

Как избавиться от шелушения на коже

Если ваша кожа шелушится, то первым делом избегайте прикосновений к ней пальцами. Косметика может еще больше пересушить кожу, а вот пилинг кожи на лице иногда может победить сухость и шелушение. В частности, такой коже необходим специальный уход.

Используйте мягкие средства для умывания кожи и мыло без запаха.

Избегайте косметических продуктов, которые могут сушить кожу: антибактериальное мыло, мыло-дезодорант и средства для ухода, которые содержат алкоголь.

После умывания лица наносите увлажняющий крем.

Пользуйтесь мягкими полотенцами, потому что другие могут еще больше повредить кожу.

Дерматологи рекомендуют не тратить много времени на душ и мыться теплой водой, а не горячей. Пар от воды открывает поры, но и способствует сухости кожи.

Не втирайте кожу полотенцем слишком интенсивно. Делайте это поглаживающими движениями.

Правильно скрабируйте кожу, чтобы избавиться от отмерших частиц, которые шелушатся.

Местно используйте противовоспалительное средство, которое поможет коже зажить. Например, гель алоэ вера.

Подробнее об уходе за кожей осенью читайте здесь.