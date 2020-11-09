Переход от осеннего к зимнему сезону негативно влияет на состояние вашей кожи. Поэтому существуют советы, которые помогут избежать шелушения, сухости и обветренного лица. Зимой стоит немножко менять свою привычную бьюти-рутину.

Кожа особенно склонна к повреждениям именно в холодное время года. Harper's Bazaar дал 3 рекомендации по действенному уходу за кожей лица зимой. Полезно знать: Красивая и сияющая: практические советы, которые помогут улучшить состояние кожи Как ухаживать за кожей лица зимой Увлажнение. Зимой стоит делать больший акцент на увлажнении кожи, чем в другие времена года, потому что именно в это время мороз негативно влияет на ее состояние. Чтобы избежать шелушения и покраснения, замените свой привычный тоник с этиловым спиртом более нежными средствами для увлажнения. Также важно не наносить крем или тоник сразу перед выходом из дома. Проводите бьюти-процедуру минимум за час до контакта кожи с холодным воздухом. View this post on Instagram A post shared by TINA MARIA (@_tinamaria) on Sep 9, 2020 at 11:15am PDT SPF-защита. Так, даже в холодный сезон нужно защищать кожу от ультрафиолетовых лучей. Потому что они имеют свойство не только ухудшать состояние кожи, но и ускорять старение. Во время морозов можно пользоваться солнцезащитным кремом с более низким уровнем SPF. Эксперты рекомендуют крем с защитой SPF20.

Так, даже в холодный сезон нужно защищать кожу от ультрафиолетовых лучей. Потому что они имеют свойство не только ухудшать состояние кожи, но и ускорять старение. Во время морозов можно пользоваться солнцезащитным кремом с более низким уровнем SPF. Эксперты рекомендуют крем с защитой SPF20. Защита от ветра. Чтобы создать на лице искусственный барьер от ветра, пользуйтесь косметикой: праймер, тональный крем и пудра смогут защитить кожу от неблагоприятных погодных условий. Если не хотите наносить слой тональной основы, то попробуйте кольдкрем. В своем составе он содержит воск, который образует на коже защитную пленку.