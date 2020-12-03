Уход за кожей лица, рук и тела: зимние бьюти-лайфхаки
Рутина ухода за кожей зимой отличается от привычной. Ведь холод провоцирует немало проблем с эпидермисом: от сухости до потери чувствительности. Действенные бьюти-лайфхаки помогут даже в мороз сохранить кожу лица, рук и тела нежной и увлажненной.
Каждая женщина хочет любоваться своим отражением в зеркале. Новый канал собрал полезные лайфхаки, которые помогут красавицам иметь хорошее состояние кожи.
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Лайфхаки для ухода за кожей зимой
- Зимой можно увлажнять и питать кожу детским кремом. Важно, чтобы в его составе были пантенол, пчелиный воск и жирные масла. Наносите крем на лицо и руки за 15-20 минут перед выходом на мороз, чтобы продукт успел хорошо впитаться. В противном случае вы получите более худший результат.
- Чай поможет спасти обветренные губы. Приложите теплый пакетик заваренного чая к соответствующему участку и оставьте на 10 минут. Затем нанесите на губы гигиеническую помаду с жирными маслами. Танин, который есть в составе чая, успокаивает губы и снимает воспаление.
- Для защиты и расслабления тела принимайте ванну с овсянкой. В специальный мешочек-сеточку насыпьте смолотых мелких овсяных хлопьев, добавьте полстакана молока и несколько капель любого эфирного масла. Смесь в мешочке опускайте в воду на 20 минут.
- Откажитесь от косметики на пудровой основе. Она акцентирует каждый недостаток Вашего лица, подчеркивает шелушение и раздражение. Выбирайте кремовые косметические средства или создайте их самостоятельно. Например, совместите сухой хайлайтер с тональным кремом или эмульсией.
- Не пользуйтесь косметикой, содержащей спирт. Однако, если ваша кожа склонна к жирности, то замените "жесткие" средства на те, которые предназначены для нормальной и комбинированной кожи. Обладательницам нормального типа дермы следует использовать косметические продукты для сухой кожи.
- Употребляйте витамины, не ешьте вредных продуктов, пейте много воды. Элементарные правила помогут сохранить здоровье кожи изнутри.
- Контрастный душ для тонуса тела. Таким образом вы сможете иметь эластичную кожу, а также чувствовать себя бодрыми. После процедуры не забывайте увлажнять лицо и тело: легкие кремовые текстуры на основе масла еще и защитят кожу от ветра и мороза.
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