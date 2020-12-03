Рутина ухода за кожей зимой отличается от привычной. Ведь холод провоцирует немало проблем с эпидермисом: от сухости до потери чувствительности. Действенные бьюти-лайфхаки помогут даже в мороз сохранить кожу лица, рук и тела нежной и увлажненной.