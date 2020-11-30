Понадобятся каждой: главные советы, как ухаживать за волосами зимой
В ближайшие месяцы волосам нужен особый уход, как и коже. Ведь в зимний период волосяным фолликулам не хватает витаминов, они становятся сухими, ломкими и тусклыми. Полезные советы помогут улучшить состояние ваших волос даже зимой.
Правильное увлажнение, питание и соблюдение еще нескольких правил будут способствовать здоровью и красивому виду ваших волос. Harper's Bazaar рассказал, как ухаживать за шевелюрой зимой.
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Зимний уход за волосами
- Увлажнение. Зимой нужно вдвое больше увлажнять волосы, чем вы привыкли делать это раньше. В этот период следует регулярно использовать бальзамы и маски для волос. Чтобы излишне не пересушивать волосы шампунем, избегайте чрезмерного мытья головы в холодный период.
- Питание кожи головы. Коже в этой области необходимо дополнительное питание. Чтобы она была мягкой, а корни волос прочными, применяйте специальные питательные маски, сыворотки и масла. Наиболее эффективными являются средства, которые нужно наносить перед сном. Ведь за ночь продукт лучше впитается в кожу и будет иметь более эффективный результат.
- Головной убор. Нужно не только просто носить шапку, но и тщательно подходить к ее выбору. Из-за некачественного материала может появиться раздражение на коже головы и лица, а состояние волос ухудшиться. Синтетический убор будет магнитить локоны, поэтому вместо шапки выбирайте шелковый или кашемировый шарф.
- Высушивание феном. Зимой нужно избегать подсушивания волос феном. В случаях, когда вам нужно быстро превратить мокрые волосы в красивую укладку, то не забывайте перед использованием фена нанести термозащиту на локоны.
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