Седина и выпадение волос является одной из естественных признаков старения. Однако, если правильно ухаживать за своими локонами, то они долго будут оставаться густыми и будут выглядеть здоровыми и блестящими.

Трихолог София Коган и звездные парикмахеры Иренель де Леон и Нейт Розенкранца рассказали, как нужно ухаживать за волосами после 40 лет, чтобы сохранить его в роскошном состоянии, пишет Byrdie.

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Как ухаживать за волосами после 40 лет

Заботьтесь о коже головы, чтобы стимулировать рост волос

Обычно женщины интенсивнее ухаживают за кончиками и общей длиной волос. София Коган отмечает, что нужно питать кожу головы необходимыми витаминами, избегать во время мытья волос использования химических веществ или продуктов жесткой обработки, а также для стимулирования роста локонов регулярно нужно делать массаж головы.

Для окрашиваня волос используйте краску без аммиака

Таким образом вы сможете предотвратить дополнительное повреждение структуры волос. Аммиак содержит высокий уровень рН, которй разрушает структурную целостность волос. Если вы закрашивает седину специальной краской, то эксперты советуют избегать в ее составе перекиси водорода, аммиака, этаноламина, парафенилендиамина. Формула цвета в органических красках не является вредной и помогает волосам оставаться блестящими, а прядям быть мягкими после процедуры.

Избегайте стресса, чтобы уменьшить выпадение волос

Волосяной фолликул является составляющей вашего тела, поэтому стресс также влияет на его здоровье. София Коган объясняет, что хроническое стрессовое ощущение может повредить волос. Этот процесс является медленным, поэтому сразу его незаметно, но затем волосинки коварно теряются в большом количестве.

Когда возникает основной острый стрессор, то это может привести к большому сбою в нашем гормональном и нейрохимическом балансе, сигнализирующем о том, что значительный процент волосяных фолликулов преждевременно переходит из фазы роста (анаген) в фазу покоя (телоген). Во время телогеннои фазы волос уже не может расти и готовится к выпадению. Как результат, вы можете наблюдать усиленное выпадение, истончение волос вокруг висков,

– добавляет София.

Делайте укладку аккуратно

Слишком тугие косы или наращивания длинных волос, которое вы делали в 20-летнем возрасте, может в 40 стать причиной ломкости локонов. "Кожа вашей головы чувствительная и склонна к повреждению со временем, поэтому такие вещи, как чрезмерное растирания, растяжения и мытье волос, могут повредить его фолликулы, а со временем могут привести к необратимому выпадению волос", – рассказывает Иренель де Леон. Чтобы избежать поврежденных волос в 50, нужно ласково с ним обращаться в 20-30 лет.

Для блеска волос пользуйтесь средствами, которые содержат много увлажняющих компонентов

С возрастом сальные железы в области головы производят меньше кожного сала, особенно во время менопаузы. Чтобы избежать пересушивания кожи, нужно для ухода за волосами и кожей головы использовать продукты с большим содержанием увлажняющих веществ. Также следует отказаться от применения освещающих шампуней и других средств с агрессивным химическим составом. Для блеска и здоровья волос наносите сыворотку с биотином.

Добивайтесь объема правильно

Прежде всего нужно выбирать для ухода те средства, которые предназначены для удовлетворения индивидуальных потребностей вашей шевелюры. Высушивая волосы, напрямляйте фен противоположно той стороне, на которой хотите укладывать локоны. Таким образом укладка визуально будет казаться более объемной.

Исцеляйте изнутри

Несмотря на то, что лосьоны и масла влияют на здоровье и прочность волос, важно осознавать пользу внутреннего лечения состояния локонов. Посоветуйтесь с трихологом, сдайте анализы, чтобы узнать, каких витаминов не хватает вашему организму. Специальные добавки можно употреблять отдельно или добавлять в пищу.