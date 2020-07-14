Кудрявые красавицы всегда в поиске идеального ухода за своими локонами. Чтобы они выглядели здоровыми и сияющими, стоит узнать полезные советы и рекомендации для этого.

Уход за вьющимися волосами несколько отличается от обычного. Процедуру следует проводить с помощью специальной техники и продуктов, информацией о которых поделилась эксперт по вьющимся волосам Эшли для Luxy Hair.

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Не используйте шампунь. Вьющиеся волосы склонны к сухости, поэтому важно не слишком часто мыть их шампунем, который этому еще больше способствует. Шампунь открывает волосяную кутикулу и лишает волоса натуральных масел, которые их увлажняют. Не злоупотребляйте мытьем волос шампунем.

Вьющиеся волосы склонны к сухости, поэтому важно не слишком часто мыть их шампунем, который этому еще больше способствует. Шампунь открывает волосяную кутикулу и лишает волоса натуральных масел, которые их увлажняют. Не злоупотребляйте мытьем волос шампунем. Очищайте кожу головы. Это нужно делать с помощью шампуня. Чтобы меньшее количество продукта попадало на общую длину волос. Втирайте шампунь пальцами рук в кожу головы и корни волос, чтобы очистить их от накоплений лишних масел, грязи и пыли.

Особенности вьющихся волос / Фото Unsplash

Избегайте спиртов и сульфатов. Важно для ухода использовать средства, специально предназначенные для вьющихся волос. Однако даже они могут содержать сульфаты и спирт, которые сушат волосяной покров. Поэтому старайтесь пользоваться уходовой продукцией, в составе которой их нет.

Важно для ухода использовать средства, специально предназначенные для вьющихся волос. Однако даже они могут содержать сульфаты и спирт, которые сушат волосяной покров. Поэтому старайтесь пользоваться уходовой продукцией, в составе которой их нет. Вытирайте волосы хлопчатобумажным полотенцем. Делайте это аккуратно. Важно не вытирать вьющиеся волосы полотенцем из жесткой ткани, чтобы не повредить кутикулу.

Делайте это аккуратно. Важно не вытирать вьющиеся волосы полотенцем из жесткой ткани, чтобы не повредить кутикулу. Не расчесывайте вьющиеся волосы. Единственный инструмент, который можно использовать для расчесывания вьющихся волос, это расческа с широкими зубьями. Делать такую ​​процедуру следует перед мытьем головы. Никогда не расчесывайте влажные волосы, потому что тогда они наиболее благоприятны к ломкости.

Единственный инструмент, который можно использовать для расчесывания вьющихся волос, это расческа с широкими зубьями. Делать такую ​​процедуру следует перед мытьем головы. Никогда не расчесывайте влажные волосы, потому что тогда они наиболее благоприятны к ломкости. Минимизируйте использование лака и мусса для волос. Эти продукты содержат больше всего спирта и делают ваши локоны сухими и ломкими.

Что делать с кудрявыми волосами / Фото Unsplash