Меньше тепла и спирта: как ухаживать за вьющимися волосами
Кудрявые красавицы всегда в поиске идеального ухода за своими локонами. Чтобы они выглядели здоровыми и сияющими, стоит узнать полезные советы и рекомендации для этого.
Уход за вьющимися волосами несколько отличается от обычного. Процедуру следует проводить с помощью специальной техники и продуктов, информацией о которых поделилась эксперт по вьющимся волосам Эшли для Luxy Hair.
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- Не используйте шампунь. Вьющиеся волосы склонны к сухости, поэтому важно не слишком часто мыть их шампунем, который этому еще больше способствует. Шампунь открывает волосяную кутикулу и лишает волоса натуральных масел, которые их увлажняют. Не злоупотребляйте мытьем волос шампунем.
- Очищайте кожу головы. Это нужно делать с помощью шампуня. Чтобы меньшее количество продукта попадало на общую длину волос. Втирайте шампунь пальцами рук в кожу головы и корни волос, чтобы очистить их от накоплений лишних масел, грязи и пыли.
Особенности вьющихся волос / Фото Unsplash
- Избегайте спиртов и сульфатов. Важно для ухода использовать средства, специально предназначенные для вьющихся волос. Однако даже они могут содержать сульфаты и спирт, которые сушат волосяной покров. Поэтому старайтесь пользоваться уходовой продукцией, в составе которой их нет.
- Вытирайте волосы хлопчатобумажным полотенцем. Делайте это аккуратно. Важно не вытирать вьющиеся волосы полотенцем из жесткой ткани, чтобы не повредить кутикулу.
- Не расчесывайте вьющиеся волосы. Единственный инструмент, который можно использовать для расчесывания вьющихся волос, это расческа с широкими зубьями. Делать такую процедуру следует перед мытьем головы. Никогда не расчесывайте влажные волосы, потому что тогда они наиболее благоприятны к ломкости.
- Минимизируйте использование лака и мусса для волос. Эти продукты содержат больше всего спирта и делают ваши локоны сухими и ломкими.
Что делать с кудрявыми волосами / Фото Unsplash
- Защищайте локоны от тепла. Это касается как солнца, так и термоприборов. Избыток тепла способствует потере локонами естественной спиралевидной формы
- Стригитесь у эксперта. На самом деле профессиональная стрижка и укладка кудрявых волос важна. Потому что профессионал может не только удачно сформировать вашу укладку, но и поделиться лайфхаками для работы с кудрявыми волосами.