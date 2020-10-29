Кожа – это не только составляющая вашего внешнего вида, она защищает вас от негативного воздействия окружающей среды. Однако эпидермис легко повредить, поэтому ему нужен дополнительный уход. С последствиями повреждений могут справиться эмоленты.

Эмоленты – это компоненты в составе уходовой косметики, которые помогают восстановить состояние сухой и поврежденной кожи. Elle подробнее рассказал, что такое эмоленты и каких форм они бывают.

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Польза эмоленты для кожи

Эмоленты обладают противовоспалительными свойствами, они помогают избавиться от зуда и шелушения. Специалисты могут даже назначать эмоленты в комплексе с лечебными препаратами для улучшения состояния дермы.

Что такое эмоленты Это жиры и жироподобные вещества, содержащиеся в составе косметических средств. Эмоленты состоят из смягчающих, увлажняющих, восстановительных и антиоксидантных компонентов.

Особенностью эмоленты является то, что они предназначены только для укрепления естественного водно-липидного барьера, который способствует удержанию влаги внутри кожи и ее защиты от воздействия вредных внешних факторов. Также этот барьер помогает эпидермису восстановить свою структуру, заполняет пространство между клеткам кожи питательной смесью липидов и аминокислот.



Чем полезны эмоленты для кожи / Фото Unsplash

Из чего состоят эмоленты

Натуральные антиоксиданты.

Комплексы аминокислот.

Гиалуроновая кислота.

Масло карите и макадамии.

Триглицериды кукурузного масла.

Карбамид.

Пантенол.



Как применять эмоленты / Фото Pexels

Какие есть формы эмоленты