Как ухаживать за сухой и поврежденной кожей, используя эмоленты: что это и их формы
Кожа – это не только составляющая вашего внешнего вида, она защищает вас от негативного воздействия окружающей среды. Однако эпидермис легко повредить, поэтому ему нужен дополнительный уход. С последствиями повреждений могут справиться эмоленты.
Эмоленты – это компоненты в составе уходовой косметики, которые помогают восстановить состояние сухой и поврежденной кожи. Elle подробнее рассказал, что такое эмоленты и каких форм они бывают.
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Польза эмоленты для кожи
Эмоленты обладают противовоспалительными свойствами, они помогают избавиться от зуда и шелушения. Специалисты могут даже назначать эмоленты в комплексе с лечебными препаратами для улучшения состояния дермы.
Что такое эмолентыЭто жиры и жироподобные вещества, содержащиеся в составе косметических средств. Эмоленты состоят из смягчающих, увлажняющих, восстановительных и антиоксидантных компонентов.
Особенностью эмоленты является то, что они предназначены только для укрепления естественного водно-липидного барьера, который способствует удержанию влаги внутри кожи и ее защиты от воздействия вредных внешних факторов. Также этот барьер помогает эпидермису восстановить свою структуру, заполняет пространство между клеткам кожи питательной смесью липидов и аминокислот.
Чем полезны эмоленты для кожи / Фото Unsplash
Из чего состоят эмоленты
- Натуральные антиоксиданты.
- Комплексы аминокислот.
- Гиалуроновая кислота.
- Масло карите и макадамии.
- Триглицериды кукурузного масла.
- Карбамид.
- Пантенол.
Как применять эмоленты / Фото Pexels
Какие есть формы эмоленты
- Шампунь. Продукт предназначен для мягкого очищения и эффективного питания кожи головы. Он должен активизировать клеточный метаболизм и регенерацию, успокаивать кожу головы, нейтрализовать зуд и перхоть, а также сохранять нормальное состояние кожи головы.
- Мыло отвечает за баланс между содержанием влаги и очисткой. Благодаря образованию пены средство также защищает кожу.
- Лосьон и молочко. Эти формы эмоленты считают легкими. Их следует наносить тонким слоем для увлажнения. В частности, можно использовать продукты локально на участках лица, где есть воспаление.
- Крем дольше впитывается в кожу, чем лосьон, но зато обладает лучшим увлажняющим эффектом и защищает лицо от дегидратации. Также крем способствует восстановлению клеток кожи, удерживает влагу и не оставляет жирных следов.
- Бальзам и мазь считают наиболее жирными и плотными формами эмоленты. Их полезно использовать для кожи, на которой ярко выражены шелушение и сухость. Ведь продукты способны проникнуть глубже в дерму и имеют длительный эффект.