Жир сушеных лягушек в уходе за собой: жена Дмитрия Комарова открыла собственные бьюти-тайны
Александра Кучеренко, жена Дмитрия Комарова – ведущего познавательной телепрограммы "Мир наизнанку", на своей инстаграм-странице поделилась собственными секретами красоты, которые помогают ей выглядеть привлекательно даже в холодную пору года. Ведущая и модель призналась, что для сохранения молодости даже наносит жир сушеных лягушек.
Жена Дмитрия Комарова, она же Мисс Украина 2016, может похвастаться безупречным состоянием своей кожи. Недавно девушка открыла собственные тайны красоты своим 126 тысячам подписчиков в инстаграме, пишет ТСН.
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Правила ухода за кожей от Александры Кучеренко
- Александра замечает, что от неблагоприятных погодных условий кожа и так страдает. Она дополнительно не хочет ее перегружать, поэтому отказывается от всей косметики, которая матирует и сушит кожу.
- Для волос модель делает питательные маски. Чтобы сделать красивую прическу, Александра использует специальные приборы, поэтому также заранее наносит на волосы термозащиту. Таким образом девушка спасает свою шевелюру от повреждения.
- "Перед выходом на улицу всегда наношу на лицо защитный крем. Он так и называется – "барьер". Наношу его, как "защитную стену", и под макияж, чтобы косметика не попадала вглубь", – рассказывает Александра Кучеренко.
- У молодой жены Дмитрия Комарова есть правило: сразу смывать грим после съемок. Водостойкую косметику она удаляет с помощью любого натурального масла, умывает лицо крем-пеной и тонизирует ее лосьоном.
- Красавица подчеркивает: нужно увлажнение "от головы до пяток". Она отмечает, что больше всего от холода страдают ее руки. В такой период Александра спасает их кремом или молочком для рук и тела, а лицо – маской и сывороткой.
- Лайфхак от Мисс Украина 2016: потрескавшиеся губы можно вылечить, если нанести на них перед сном мед.
- Одной из тайн красоты и молодости Александры Кучеренко является использование жира сушеных лягушек, которые муж привез ей из Китая. "Но это уже совсем другая история", – шутит модель.
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