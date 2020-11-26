Александра Кучеренко, жена Дмитрия Комарова – ведущего познавательной телепрограммы "Мир наизнанку", на своей инстаграм-странице поделилась собственными секретами красоты, которые помогают ей выглядеть привлекательно даже в холодную пору года. Ведущая и модель призналась, что для сохранения молодости даже наносит жир сушеных лягушек.