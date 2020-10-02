Lynnie V – женщина из Канады, которая сначала боролась с сединой на волосах, но впоследствии решила постричь крашеную длину и оставить естественную седину. Чтобы даже ее седые волосы имели здоровый и блестящий вид, Линни научилась правильно за ними ухаживать. Теперь она создала свой блог в инстаграме и учит правилам ухода за проседью других.