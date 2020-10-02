Как ухаживать за седыми волосами: советы от женщины, которая научилась это делать
Lynnie V – женщина из Канады, которая сначала боролась с сединой на волосах, но впоследствии решила постричь крашеную длину и оставить естественную седину. Чтобы даже ее седые волосы имели здоровый и блестящий вид, Линни научилась правильно за ними ухаживать. Теперь она создала свой блог в инстаграме и учит правилам ухода за проседью других.
Блогерша делится с Byrdie, что в один момент она поняла, что седые волосы также могут быть сияющими и гладким. Она говорит, если Андерсону Куперу это удается, то все также смогут.
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Как ухаживать за седыми волосами
- Стригите волосы. Неважно, какую вы выбрали стрижку: длинную или короткую, концы волос следует регулярно подстригать. Хорошая стрижка и модная прическа – залог привлекательного вида любой шевелюры. Lynnie V говорит, что когда у нее идеальная стрижка, то она уверенно может выпрямлять волосы и создавать кудри.
- Определите текстуру волос. Когда волоса теряют меланин, то пигмент уменьшается, а пряди становятся бесцветными, то есть серо-белыми. Это изменение цвета также влияет на текстуру волос. Обычно, когда они седеют, то волос становятся толще. Это следует знать, чтобы выбрать правильные средства по уходу за волосами.
- Попробуйте тонер. Женские седые волосы более пористые, чем окрашенные. Поэтому волосы поддаются загрязнению, которое впоследствии провоцирует появление желтого оттенка. Кроме необходимого ухода, седые волосы можно периодически тонировать. Таким образом вы избавитесь неэстетической желтизны на волосах.
- Живите волос изнутри. Выпадение и ломкость волос провоцирует возраст. Чтобы этого избежать, попробуйте употреблять полезные пищевые добавки. Перед приемом следует проконсультироваться с врачом.
- Используйте SPF. Седые волосы быстрее выгорает на солнце. Важно защищать шевелюру от попадания на нее прямых солнечных лучей. Блогерша Линни делится, что однажды сожгла так свою седину и она преобрела ужасного желтого оттенка. Женщина потратила много месяцев, чтобы восстановить состояние волос. Поэтому теперь она носит головные уборы в теплое время года и пользуется продуктами по уходу за волосами с высоким уровнем SPF.
- Минимизируйте применение термоприборов для волос. Седые волосы склонны скорее повреждаться. Поэтому при создании укладки специальными электрическими приборами важно, чтобы они были качественными, а температура не превышала 350 градусов по Цельсию. В частности, использование термозащиты для волос является необходимым этапом hair-рутины.
- Спите на шелковой наволочке. Lynnie V отмечает важность этого совета. Тогда ваши волосы не будут образовывать с тканью сильного трения. Но вы сможете избежать их ломкости и нежелательных закручиваний в разные стороны.
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