Уход за проблемной кожей: советы участницы "Супер Топ-модели по-украински"
Проблемной коже лица требуется особый уход. Саша Литвин – участница модельного реалити "Супер Топ-модель по-украински" и бьюти-блогер. Девушка знает много о косметике и уходе за своей внешностью. Поэтому поделилась шестью правилами, которых нужно придерживаться обладательницам проблемной кожи, чтобы она выглядела идеально.
Саша рассказывает для Нового канала, что ее кожа жирная и склонна к высыпаниям, но ухаживать за ней может быть легко, если не лениться и соблюдать важные правила. Поэтому проблемная кожа – это не навсегда.
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Правила для ухода за проблемной кожей, которых нужно придерживаться перед сном
- Очищайте кожу от макияжа. Снятие остатков косметики с лица – обязательный шаг бьюти-рутины. Для этого используйте мицеллярную воду или гидрофильное масло. Обратите внимание на то, что эксперты рекомендуют очищать глаза от макияжа с помощью двухфазного средства.
- Делайте регулярный массаж. Кожа будет дольше оставаться молодой, упругой и тонизированной, если вы будете находить время, чтобы ее помассировать. Для массажа, кроме собственных рук, можно еще использовать специальные щеточки для очистки лица. Но выбирайте ту, которая подойдет именно вашему типу кожи, чтобы не была слишком жесткой.
- Важный этап – тонизирование. Чтобы уход был полноценным, применяйте каждый вечер увлажняющий тоник. Наносите продукт на лицо массажными движениями. Если у вас есть воспаления, то воспользуйтесь тоником с содержанием спирта, чтобы присушить их.
- Наносите специальный крем под глаза. Участок кожи под глазами является нежным и тонким, поэтому требует дополнительного ухода. Чтобы избежать преждевременного появления морщинок вокруг глаз, регулярно увлажняйте кожу специальным кремом.
- Пользуйтесь маслами и сыворотками. "Эти продукты способны спасти вашу кожу", – говорит Саша Литвин. Они помогают нормализовать водный баланс и выработку кожного сала. Если наносить масло или сыворотку перед сном, то утром вы будете приятно удивлены состоянием своей кожи.
- Закрепляйте масла и сыворотки кремом. Применение уходовой косметики можно сделать более эффективным, если после вечерней бьюти-рутины фиксировать все кремом для лица. Таким образом полезные свойства всех средств будут действовать дольше.
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