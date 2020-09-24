Проблемной коже лица требуется особый уход. Саша Литвин – участница модельного реалити "Супер Топ-модель по-украински" и бьюти-блогер. Девушка знает много о косметике и уходе за своей внешностью. Поэтому поделилась шестью правилами, которых нужно придерживаться обладательницам проблемной кожи, чтобы она выглядела идеально.