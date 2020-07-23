Летом ногти требуют особого ухода, так как они еще не успели обновиться после весеннего авитаминоза. Яркий и стильный маникюр дополняет ваш образ, но вы можете захотеть отдохнуть от гель-лака в летнюю жару, поэтому следует пользоваться советами по уходу за ногтями.

На состояние ваших ногтей влияет не только внешний уход, но и то, чем вы питаетесь и какой образ жизни ведете. Новый канал поделился 5 действенными советами, которые помогут всегда иметь ухоженные и красивые ногти. Как ухаживать за ногтями летом Питание . Чтобы иметь здоровые ногти, добавьте в свой рацион следующие продукты: бобовые, хлеб из цельного зерна, инжир, тыкву, облепиху, морковь, сладкий перец, молоко, масло, яйца, печень. Витамины, содержащиеся в этих ингредиентах, будут способствовать росту и прочности ногтей.

. Чтобы иметь здоровые ногти, добавьте в свой рацион следующие продукты: бобовые, хлеб из цельного зерна, инжир, тыкву, облепиху, морковь, сладкий перец, молоко, масло, яйца, печень. Витамины, содержащиеся в этих ингредиентах, будут способствовать росту и прочности ногтей. Увлажняйте кутикулу. Летом все требует больше влажности. И кутикула ногтей не исключение. Приобретите специальное масло в косметическом магазине или салоне или приготовьте его самостоятельно в домашних условиях. Для этого вам нужно подогреть на водяной бане 1 столовую ложку оливкового масла, затем соединить ее с несколькими каплями лимонного сока. Жидкость после охлаждения следует втирать в кутикулу и кожу вокруг ногтя 1-2 раза в неделю.

Советы для правильного ухода за ногтями / Фото Pexels Не используйте железной пилочкой. Такой инструмент провоцирует расслоение ногтя, а затем вы заметите на нем микротрещины и царапины. Прекрасной альтернативой будет служить пилочки с тефлоновым или сапфиром покрытием.

Такой инструмент провоцирует расслоение ногтя, а затем вы заметите на нем микротрещины и царапины. Прекрасной альтернативой будет служить пилочки с тефлоновым или сапфиром покрытием. Носите с собой крем для рук. Летом кожа подвергается жесткому воздействию солнечных лучей, антисептиков и влажных салфеток, которые ее сушат. Поэтому крем для рук следует использовать чаще, чем вы привыкли. А также перед сном смазывайте руки увлажняющим кремом, чтобы иметь мягкую и нежную кожу.

Здоровые и ухоженные ногти летом / Фото Unsplash Делайте специальную маску. Ногтевая пластина может регенерироваться только тогда, когда у вас отличное кровообращение в пальцах. Его можно стимулировать с помощью домашней маски. Для ее приготовления нужно смешать 2 грамма красного молотого перца с 1 чайной ложкой крема жирной текстуры. Дайте смеси настояться на водяной бане в течение 10 минут. Когда маска остынет, наносите ее толстым слоем на ногти и кожу вокруг них, оставьте на 15-20 минут. Почувствовав дискомфорт, смывайте маску сразу и используйте после нее питательный крем для рук. Процедуру следует повторять 1-2 раза в месяц.