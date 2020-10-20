Поклонницы "кукольных" ресниц знают, что недостаточно просто их нарастить. За нарощенными ресницами нужен правильный уход, чтобы они долго оставались пушистыми и длинными. Вам не понадобится тратить на это ежедневно много времени, но следует придерживаться нескольких правил.

Мастер по наращиванию ресниц Юлия Арнаутова рассказала для Elle, как правильно ухаживать за нарощенными ресницами, чтобы дольше сохранить их в отличном состоянии.

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Правильный уход за нарощенными ресницами

Первые 3 дня после наращивания ресниц нужно отказаться от посещения бани или солярия . Ведь высокая температура способствует растворению клея, на котором держатся ресницы, поэтому они становятся очень чувствительными, и потом их легко повредить.

. Ведь высокая температура способствует растворению клея, на котором держатся ресницы, поэтому они становятся очень чувствительными, и потом их легко повредить. Ежедневно умывайте лицо обычной водой. Эксперт по наращиванию ресниц рекомендует для демакияжа использовать средства, которые не содержат масел. Пользуйтесь специальной пенкой или мицеллярной водой.

​Поскольку любое масло разрушает свойства клея для наращивания ресниц, то на время приостановите применение жирного крема для участка кожи вокруг глаз.

для участка кожи вокруг глаз. Используйте специальную щеточку для регулярного расчесывания нарощенных ресниц. Так вы сможете хранить их в аккуратном виде и предотвращать запутывание, когда начнут отрастать ваши естественные волоски.

нарощенных ресниц. Так вы сможете хранить их в аккуратном виде и предотвращать запутывание, когда начнут отрастать ваши естественные волоски. Старайтесь не спать лицом вниз, погрузившись в подушку, тереть глаза руками или создавать механическое воздействие на нарощенные ресницы.