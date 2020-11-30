Кожа чувствительна к холодам. Поэтому зимой нужно тщательнее за ней ухаживать и внимательно выбирать косметику для своей бьюти-рутины. Эксперты в области красоты поделились советами, которые помогут избежать сухой кожи, потрескавшихся губ, покраснений и других нежелательных признаков на своем лице.