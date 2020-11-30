Как защитить кожу от зимы: советы экспертов для эффективного ухода
Кожа чувствительна к холодам. Поэтому зимой нужно тщательнее за ней ухаживать и внимательно выбирать косметику для своей бьюти-рутины. Эксперты в области красоты поделились советами, которые помогут избежать сухой кожи, потрескавшихся губ, покраснений и других нежелательных признаков на своем лице.
Визажист Кейт Миддлтон Арабелла Престон говорит, что уровень влажности резко падает, когда наступает холодная погода. В сочетании с сухостью воздуха в помещении из-за начала отопительного сезона это приводит к сухости или более серьезным заболеваниям кожи. Мастерица макияжа и другие эксперты рассказали для Vogue, как ухаживать за кожей зимой.
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Как ухаживать за кожей зимой
- Наслаивайте продукты для ухода за кожей. На очищенное лицо наносите сыворотки, которые притягивают влагу, затем специальное масло, закрепите все питательным кремом.
- Особое внимание уделите области кожи вокруг глаз и губам. Там кожа самая тонкая и почти не имеет сальных желез для защиты. Поэтому вам следует пользоваться сыворотками и маслами вокруг глаз, которые обладают успокаивающими свойствами.
- Чтобы на губах образовался защитный барьер, применяйте окклюзионные бальзамы.
Включайте увлажнитель воздуха.
- Ищите в составе косметики натуральные ингредиенты. Ароматизированные кремы для тела или мыло еще больше пересушивают. Старайтесь пользоваться натуральными косметическими продуктами.
- Пользуйтесь сывороткой с высоким содержанием витамина C. Ведь компонент стимулирует выработку коллагена и восстановление клеток.
- Делайте медовую маску трижды в неделю. Стоит наносить мед, который является природным увлажнителем, вечером после очищения кожи лица и шеи. Оставьте маску на 10-15 минут, а затем умойтесь теплой водой.
- Наносите масла на лицо перед сном. За ночь питательные вещества лучше всего впитаются в кожу. Обратите внимание на увлажняющие свойства масла жожоба, сои или шиповника.
- Делайте мягкий пилинг. Зимой важно использовать нежный эксфолиант, чтобы удалить омертвевшие клетки дермы, чтобы ей было легче всасывать питательные вещества сыворотки и крема.
- Пользуйтесь солнцезащитным кремом даже зимой. Ведь в тот период воздействие солнца также может привести к пигментации, морщинам, потере коллагена или заболеваниям кожи.
- Включите керамиды в свою бьюти-рутину. Благодаря им на лице образуется барьер, который удерживает влагу. Поэтому процесс старения замедляется.
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