Увлажнение кремом и ношение очков: как ухаживать за кожей вокруг глаз
Кожа вокруг глаз является деликатным участком лица, которому нужен особый уход. Интересным фактом также является то, что она на 40% тоньше кожи по всему лицу. Поэтому область вокруг глаз больше подвергается дегидратации, появлению отеков, темных кругов, линий и морщин.
Дерматолог-хирург Денди Энглеман и пластический хирург Дэвид Шафер рассказали для Byrdie об особенностях ухода за кожей вокруг глаз. Благодаря нескольким шагам в бьюти-рутине вы сможете хранить эту область лица всегда увлажненной, мягкой и здоровой.
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Как ухаживать за кожей вокруг глаз
- Самое главное увлажнение должно быть изнутри. Доктор медицинских наук Дэвид Шафер настаивает на том, чтобы каждый человек выпивал суточную норму обычной воды.
- Следует избегать факторов, которые сушат кожу вокруг глаз. Ведь эту проблему легче предотвратить, чем решить ее. Поэтому защищайте кожу от повреждения солнцем, минимизируйте употребление напитков с содержанием кофеина и алкоголя, которые провоцируют обезвоживание организма.
Почему нужно ухаживать за кожей вокруг глаз / Фото Unsplash
- На кожу вокруг глаз нужно каждый день наносить солнцезащитный крем. Обычно, используя крем с высоким уровнем SPF для лица, можно забыть нанести его под глаза и над ними. Однако это неправильно.
- Используйте увлажнитель воздуха. Этот способ является эффективным в борьбе против сухости кожи, ведь низкая влажность в помещении приводит к ней.
- Увлажняйте жирную кожу вокруг глаз специальной сывороткой, а кремом стоит пользоваться обладательницам сухой кожи. Обращайте внимание на то, чтобы в составе ваших продуктов была гиалуроновая кислота и глицерин, которые хорошо увлажняют эпидермис и предотвращают появление тонких линий.
- Инвестируйте в свою кожу. Это касается различных досмотровых косметических процедур, качественных продуктов и домашнего ухода.
Тонкой коже нужен особый уход / Фото Unsplash
- Не игнорируйте появление аллергии. Часто из-за того, что в результате аллергической реакции на конкретные факторы слезятся глаза – страдает и кожа вокруг них. Обратитесь к специалисту, который порекомендует вам полезные средства для ухода. Также советуйтесь со своим косметологом по изменению определенных продуктов в вашем уходе, интересуйтесь его профессиональным мнением, просите о совете.
- Всегда оберегайте глаза. Кроме того, что кожу вокруг глаз необходимо увлажнять и наносить на нее SPF-продукты, также носите солнцезащитные очки, чтобы замедлить старение и избежать сухости на этом участке лица.
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