Кожа вокруг глаз является деликатным участком лица, которому нужен особый уход. Интересным фактом также является то, что она на 40% тоньше кожи по всему лицу. Поэтому область вокруг глаз больше подвергается дегидратации, появлению отеков, темных кругов, линий и морщин.

Дерматолог-хирург Денди Энглеман и пластический хирург Дэвид Шафер рассказали для Byrdie об особенностях ухода за кожей вокруг глаз. Благодаря нескольким шагам в бьюти-рутине вы сможете хранить эту область лица всегда увлажненной, мягкой и здоровой.

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Как ухаживать за кожей вокруг глаз

Самое главное увлажнение должно быть изнутри . Доктор медицинских наук Дэвид Шафер настаивает на том, чтобы каждый человек выпивал суточную норму обычной воды.

. Доктор медицинских наук Дэвид Шафер настаивает на том, чтобы каждый человек выпивал суточную норму обычной воды. Следует избегать факторов, которые сушат кожу вокруг глаз. Ведь эту проблему легче предотвратить, чем решить ее. Поэтому защищайте кожу от повреждения солнцем, минимизируйте употребление напитков с содержанием кофеина и алкоголя, которые провоцируют обезвоживание организма.

Почему нужно ухаживать за кожей вокруг глаз / Фото Unsplash

На кожу вокруг глаз нужно каждый день наносить солнцезащитный крем . Обычно, используя крем с высоким уровнем SPF для лица, можно забыть нанести его под глаза и над ними. Однако это неправильно.

. Обычно, используя крем с высоким уровнем SPF для лица, можно забыть нанести его под глаза и над ними. Однако это неправильно. Используйте увлажнитель воздуха. Этот способ является эффективным в борьбе против сухости кожи, ведь низкая влажность в помещении приводит к ней.

Этот способ является эффективным в борьбе против сухости кожи, ведь низкая влажность в помещении приводит к ней. Увлажняйте жирную кожу вокруг глаз специальной сывороткой, а кремом стоит пользоваться обладательницам сухой кожи. Обращайте внимание на то, чтобы в составе ваших продуктов была гиалуроновая кислота и глицерин, которые хорошо увлажняют эпидермис и предотвращают появление тонких линий.

жирную кожу вокруг глаз специальной сывороткой, а кремом стоит пользоваться обладательницам сухой кожи. Обращайте внимание на то, чтобы в составе ваших продуктов была гиалуроновая кислота и глицерин, которые хорошо увлажняют эпидермис и предотвращают появление тонких линий. Инвестируйте в свою кожу. Это касается различных досмотровых косметических процедур, качественных продуктов и домашнего ухода.

Тонкой коже нужен особый уход / Фото Unsplash