Мороз и сухой воздух плохо влияют на состояние кожи рук. Чтобы избежать сухости, трещин и шелушения на руках, нужно зимой должным образом за ними ухаживать. Для этого понадобится добавить еще несколько важных шагов к своей бьюти-рутине.

Врач-косметолог Анна Кравчук рассказала для ТСН, как защитить кожу рук зимой от сухости, шелушения и трещин на коже.

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Уход за кожей рук зимой

Избегайте мытья рук горячей водой

Микробы одинаково чувствительны к воде разной температуры. Поэтому мыть руки слишком горячей водой не имеет смысла. Важно выполнять эту процедуру правильно. Первым делом нанесите мыло на руки равномерно до самого запястья. Вымывайте тыльные и лицевые стороны рук, держа их под водой, которая течет из крана. Не забывайте очищать область между пальцами, подушечками и большими пальцами. На мытье рук эксперты рекомендуют тратить минимум 20 секунд. Выбирайте такую температуру воды, которая не будет обжигать и не будет обмораживать кожу рук.



Уход за кожей рук зимой / Фото Pexels

Мойте руки, используя натуральное мыло

Кислотно-щелочной баланс должен быть представлен в пределах от 7 до 11 pH. Преимуществом состава натурального мыла является то, что в нем не содержатся агрессивные поверхностно-активные вещества, которые нарушают на коже липидный защитный слой. Несмотря на то, что ему свойственно восстанавливаться, он делает это медленно. Выбирайте для регулярного мытья рук натуральное мыло, сделанное из эфирных масел, травяных отваров, какао, меда, пчелиного воска, глины, глицерина.

После каждого мытья увлажняйте руки кремом

После мытья рук водой и мылом кожа становится сухой и стянутой. Специальный крем быстрого действия решает эти проблемы благодаря увлажняющим компонентам, которыми насыщает кожу рук. Обратите внимание, чтобы в составе крема были вода, гиалуроновая или молочная кислота, глицерин, аллантоин, мочевина, аминокислоты, экстракты растений. Рекомендуется, чтобы масла в увлажняющем креме не было, или хотя бы в небольшом количестве.



Домашний уход за кожей рук / Фото Pexels

Пользуйтесь питательным кремом

Так, нужно применять 2 вида кремов для рук. Зимой стоит днем наносить на кожу рук увлажняющий крем, а вечером и перед сном – питательный.

Питательный крем должен содержать базовые масла и производные от них, эфирные масла, ланолин, сквален, холестерол, жирные кислоты, глицерин (это вещество помогает липидно-масляному составу крема также притягивать молекулы воды). Такое средство будет способствовать смягчению огрубевшей и обветренной кожи, регенерирует липидный барьер и устранит раздражение.

Регулярная эксфолиация

Скрабировать кожу рук необходимо, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи. Процедура предназначена для стимулирования микроциркуляции крови, процессов восстановления, способствует лучшему поглощению кожей питательных компонентов от специальных средств, а также делает кожу гладкой и нежной.

Эксфолиацию можно проводить самостоятельно в домашних условиях. Для этого используйте пилинги с фруктовыми кислотами, сахарные или минеральные скрабы. Также вы можете сделать эксфолиант своими руками: смешайте мед и кофейную гущу или кофейную гущу с жидким мылом.

Делайте маски для рук

Вы можете купить в магазине тканевые маски-перчатки, которые будут питать кожу рук различными полезными компонентами, или специальные гелевые и кремовые маски. В частности, дерматологи советуют пользоваться косметическими перчатками из хлопка. Их функция улучшать способность крема или увлажняющей маски впитываться в кожу. Перчатки следует носить не менее 30 минут. В уход за кожей рук зимой можно включить нанесение базового масла на руки перед сном. В таком случае перчатки можно надеть на всю ночь.

Также можно обратить внимание на SPA-перчатки. Маски для рук нужно делать курсом 2-3 раза в неделю.



Как иметь нежную кожу рук / Фото Pexels

Попробуйте парафинотерапию

Чтобы провести процедуру парафинотерапии дома, нужно приобрести специальный набор или парафинотопку, косметический парафин и крем для рук отдельно, чтобы значительно сэкономить.

Процесс проходит по шагам: сначала необходимо сделать скрабирование кожи рук, чтобы избавиться от ороговевших частиц кожи, затем нанести на руки косметическое масло или питательный крем, а тогда следует осторожно погрузить руку в теплый парафин, подождать 3-5 секунд, чтобы он застыл на руке и превратился в специфическую перчатку, повторите погружение руки еще 2 раза. Впоследствии используйте одноразовые перчатки для парафинотерапии или обверните руки полиэтиленовой пленкой, а поверх наденьте теплые варежки. Снимать варежки (вместе со слепком парафина) нужно через 20-25 минут. Последний шаг – нанесите на кожу увлажняющий крем.

Процедура является полезной благодаря тому, что после нее кожа становится увлажненной и нежной, поры очищаются, восстанавливается липидный баланс, быстрее заживают раны и маленькие трещины, стимулируется микроциркуляция крови, прогреваются кожа и суставы. Делайте парафинотерапию не чаще 1 раза в неделю.

Важно знать: нельзя делать горячую парафинотерапию в случае инфекционных заболеваний кожи, сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы, в случае наличия ссадин, порезов, аллергии.