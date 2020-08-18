Как ухаживать за кожей лица осенью и что изменить в своей привычной бьюти-рутине
Осенью коже лица нужен особый уход. Из-за изменения погодных условий она становится более чувствительной и уязвимой к негативному влиянию внешних факторов. Поэтому стоит узнать, как уберечь кожу после резкого перепада температур.
Осенний холод, ветер и дожди могут навредить состоянию вашей кожи. В частности, ей необходимо восстановление после высокой летней температуры воздуха и воздействия солнечных лучей. Cosmopolitan рассказал, как можно естественно усилить защитные свойства кожи и сохранить гидролипидную пленку.
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Как правильно ухаживать за кожей осенью
- Увлажнение и питание. Осенью отдавайте предпочтение кремам с плотными текстурами. В холодные времена года коже не хватает активных витаминов A, C, E. Поэтому обращайте внимание, чтобы они были в составе уходовых продуктов, которые вы собираетесь приобрести.
- Солнцезащитный шаг. Завершение лета еще не означает, что можно прекратить защищать кожу от вредных ультрафиолетовых лучей солнца. Осенью солнечная активность ниже, поэтому можно пользоваться солнцезащитными средствами с невысоким уровнем SPF. Например, от SPF-30 снижайте до SPF-15-10.
- Отшелушивание. Осенняя пора больше всего подходит для проведения процедур, предполагающих глубокое очищение от ороговевшего слоя кожи. Среди них: пилинги и использование скрабов, которые были слишком агрессивными для летнего периода. Некоторые из этих продуктов могли сделать кожу более уязвимой к пигментации и другим негативным последствиям из-за воздействия прямых солнечных лучей.
- Очистка. Если вы не являетесь обладательницей очень чувствительной кожи, то для осенней бьюти-рутины вам подойдут любые очищающие средства. Но женщинам с повышенной чувствительностью стоит пользоваться специальными муссами и пенками, которые имеют нежные и мягкие текстуры. В частности, осень – идеальное время для начала борьбы с такой проблемой, как угри.
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