Осенью коже лица нужен особый уход. Из-за изменения погодных условий она становится более чувствительной и уязвимой к негативному влиянию внешних факторов. Поэтому стоит узнать, как уберечь кожу после резкого перепада температур.

Осенний холод, ветер и дожди могут навредить состоянию вашей кожи. В частности, ей необходимо восстановление после высокой летней температуры воздуха и воздействия солнечных лучей. Cosmopolitan рассказал, как можно естественно усилить защитные свойства кожи и сохранить гидролипидную пленку.

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Как правильно ухаживать за кожей осенью

Увлажнение и питание. Осенью отдавайте предпочтение кремам с плотными текстурами. В холодные времена года коже не хватает активных витаминов A, C, E. Поэтому обращайте внимание, чтобы они были в составе уходовых продуктов, которые вы собираетесь приобрести.

Осенью отдавайте предпочтение кремам с плотными текстурами. В холодные времена года коже не хватает активных витаминов A, C, E. Поэтому обращайте внимание, чтобы они были в составе уходовых продуктов, которые вы собираетесь приобрести. Солнцезащитный шаг. Завершение лета еще не означает, что можно прекратить защищать кожу от вредных ультрафиолетовых лучей солнца. Осенью солнечная активность ниже, поэтому можно пользоваться солнцезащитными средствами с невысоким уровнем SPF. Например, от SPF-30 снижайте до SPF-15-10.