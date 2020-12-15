Зимой кожу губ нужно дополнительно защищать от холода и ветра. Для ухода за губами вам понадобятся не только бальзам или гигиеническая помада, но и пригодятся полезные советы от косметологов.

В холодное время года большинство людей страдают от обветренных, потрескавшихся и шелушащихся губ. Анна Кравчук, врач-косметолог и дерматовенеролог, рассказала для ТСН, как увлажнять, питать и защищать кожу губ от повреждений зимой.

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Как ухаживать за губами зимой

Бальзам, который предназначен для решения вашей индивидуальной проблемы

Коже губ не свойственно образовывать блестящий слой кожного жира, как на лбу, носу или щеках. Ведь на губах нет сальных желез. Поэтому во время отопительного сезона кожа губ сохнет и трескается. Зимой необходимо пользоваться бальзамом и гигиенической помадой. Если вам нужно защитить кожу губ от ветра и холода, смягчить ее и питать, то выбирайте гигиеническую помаду. Чтобы дополнительно еще средство помогало залечить раны и трещины, восстановить кожный покров на губах, то пользуйтесь бальзамом.

В случае трещин губ обратите внимание на увлажняющее и успокаивающее средство для ухода, которое обладает восстановительными и противовоспалительными свойствами. Для смягчения и питания после обветривания губ наносите бальзам или гигиеническую помаду на основе масел. Отдельно используйте увлажняющий бальзам, потому что масла с такой задачей не справляются.



Как ухаживать за губами зимой / Фото Unsplash

Наносите продукты для ухода только при необходимости и с безопасным составом

Если ваша кожа губ не повреждена, то не стоит чрезмерно использовать бальзам, потому что тогда потребность будет появляться чаще. Когда питательный и увлажняющий продукт впитывается в кожу, губы сохнут быстрее и нужно снова повторять этот шаг.

Не следует выбирать помаду для губ, которая содержит в своем составе растительный и животный парафин или минеральное масло. Эти компоненты образуют на поверхности губ защитную пленку, которая смягчает их и сохраняет влагу. Но, если регулярно пользоваться такой помадой, то она будет создавать искусственно эффект сухости.

Избегайте в составе бальзама или помады для губ таких ингредиентов: минерального масла, парафина, фенола, вазелина, камфоры, ментола, синтетических ароматизаторов, спирта в высокой концентрации, триэтаноламина (ТЕА). Зато рекомендуется искать в составе продукта: натуральные масла, мед, D-пантенол, азулен, глицерин, экстракты растений, витамины В12, Е, С.

Пользуйтесь увлажняющим кремом

Если зимой у вас постоянные проблемы с кожей, то пользуйтесь кремом для контура губ с увлажняющими свойствами. Обратите внимание, чтобы он содержал: пептиды, аминокислоты, гиалуроновую кислоту, аллантоин, Мезотерапевтическая комплекс NCTF, сквален, морские водоросли или натуральные масла.

Чтобы не покупать новый специальный крем, можете пользоваться продуктом, который предназначен для ухода за кожей век и вокруг глаз, там также почти отсутствуют сальные железы, как и на губах. С помощью такого крема можно получить лифтинг-эффект, интенсивно увлажнить губы, успокоить и восстановить поврежденную кожу, стимулировать микроциркуляцию.



Идеальные губы зимой / Фото Pexels

Отшелушивает ороговевшие чешуйки кожи

Таким образом вы будете стимулировать регенерацию клеток кожи. Зимой проводите скрабирования раз в 2 недели. Вы можете приготовить домашний эксфолиант. Для этого смешайте 1 чайную ложку сахара мелкого помола с 1 чайной ложкой оливкового масла и 1-2 чайными ложками жидкого меда. Смесь следует наносить на предварительно очищенную кожу губ массирующими движениями. Подержите средство на губах 2-3 минуты, смойте остатки и нанесите увлажняющий бальзам или крем.

Избавьтесь от привычки облизывать и кусать губы

Себум – кожное сало – смягчает губы и защищает их от попадания микробов, образуя водно-липидный слой на роговом слое эпидермиса. Если вы будете облизывать или кусать губы, то будете разрушать этот слой, оставляя кожу совсем беззащитной.