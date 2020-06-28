Как ухаживать за чувствительной кожей: правила и рекомендации
Каждый тип кожи требует правильного ухода. Однако к чувствительной коже нужен особый подход. Также существуют 2 вида факторов, которые провоцируют появление прыщей и других недостатков: внутренние и внешние. Если для борьбы с первыми нужна консультация с врачом, то с последствиями от вторых можно избавиться самостоятельно.
К внешним факторам, которые негативно влияют на вашу кожу, относят загрязненную окружающую среду, изменение климата, неправильный уход. Чтобы избежать проблем с кожей, нужно соблюдать определенные правила и рекомендации, которые собрали на ютуб-канале Шпильки.
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Как ухаживать за чувствительной кожей
- Для ежедневного умывания используйте специальную термальную, минеральную или кипяченую воду. Нужно ограничить контакт с водопроводной водой.
- Избавьтесь от всех средств, содержащих вещества раздражающего действия. Среди них: эвкалипт, мята, ментол и цитрусовые эфирные масла.
- Читайте состав любого продукта для ухода за кожей. Обратите внимание, чтобы в нем не было таких компонентов, как натрия лаурилсульфат или олефинсульфанат натрия. Они не совместимы с чувствительной кожей.
Особый уход за чувствительной кожей / Фото Unsplash
- Не используйте скрабами с жесткими абразивными частями. Выбирайте мягкий энзимный пилинг.
- Контролируйте температуру воды. Чувствительная кожа не воспринимает слишком холодную или очень горячую воду, поэтому отдавайте предпочтение комнатной температуре воды.
- Избегайте попадания пыли на кожу и поддерживайте влажность воздуха в комнате не ниже 40%.
- Чувствительная кожа плохо адаптируется к смене сезонов. Стоит подбирать средства для ухода за кожей лица в соответствии со временем года с необходимыми свойствами.
- Если у вас есть прыщи и раздражения, то пользуйтесь аптечными средствами.