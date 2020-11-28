Как ухаживать за бровями: секреты от экспертов
Девушки используют различные средства для ухода за кожей лица, но часто обходят брови. Как правильно ухаживать за бровями – читайте в нашем материале.
О секретах, которые помогут добиться идеального вида бровей, рассказывает Andmetics.
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Уход за бровями
Очищение
Многие женщины забывают о том, что брови тоже нуждаются в тщательном очищении от макияжа. Для этого можно использовать ватный тампон и мягкое очищающее средство для демакияжа.
Питание
Брови нуждаются в дополнительном увлажнении. Для этого можно использовать различные растительные масла, которые продаются в аптеке.
Нужно ухаживать за бровями / Фото pexels
Расчесывание
Не забывайте, что ваши брови тоже нуждаются в постоянном расчесывании. Используйте специальные щеточки с синтетическим или натуральным ворсом.
Расчесывайте брови плавными движениями по линии роста.
Массаж
Регулярно делайте легкий массаж бровей, он способен привести ваши брови в тонус.
Это сделать очень просто: брови нужно массировать растирающими движениями указательными пальцами от переносицы к виску. Такую процедуру необходимо делать в течение 5 минут и желательно перед сном.
Регулярно делайте массаж бровей / Фото pexels
Почему стоит проводить коррекцию бровей перед сном?
Проводить незначительную коррекцию бровей дома нужно перед сном, пишет lash.moda.
- При удалении волосков травмируется фолликула,и из-за этого кожа краснеет. Поэтому выходить на улицу с воспаленными красными бровями не стоит.
- Если же вы решили провести коррекцию утром, то делайте это как минимум за час до выхода из дома.
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