Девушки используют различные средства для ухода за кожей лица, но часто обходят брови. Как правильно ухаживать за бровями – читайте в нашем материале.

О секретах, которые помогут добиться идеального вида бровей, рассказывает Andmetics.

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Уход за бровями

Очищение

Многие женщины забывают о том, что брови тоже нуждаются в тщательном очищении от макияжа. Для этого можно использовать ватный тампон и мягкое очищающее средство для демакияжа.

Важно: двигайтесь в направлении роста волос.

Питание

Брови нуждаются в дополнительном увлажнении. Для этого можно использовать различные растительные масла, которые продаются в аптеке.

Важно: проверяйте нет ли у вас аллергии на определенное масло.



Нужно ухаживать за бровями / Фото pexels

Расчесывание

Не забывайте, что ваши брови тоже нуждаются в постоянном расчесывании. Используйте специальные щеточки с синтетическим или натуральным ворсом.

Расчесывайте брови плавными движениями по линии роста.

Массаж

Регулярно делайте легкий массаж бровей, он способен привести ваши брови в тонус.

Это сделать очень просто: брови нужно массировать растирающими движениями указательными пальцами от переносицы к виску. Такую процедуру необходимо делать в течение 5 минут и желательно перед сном.



Регулярно делайте массаж бровей / Фото pexels

Почему стоит проводить коррекцию бровей перед сном?

Проводить незначительную коррекцию бровей дома нужно перед сном, пишет lash.moda.