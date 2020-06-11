Возможно, карантин и закончится, но масочный режим еще долго нас не покинет. Средства индивидуальной защиты нужно будет носить на работе, учебе, прогулке. То есть почти весь день. Если от бактерий они защищают, то коже однозначно вредят.

Летом особенно тяжело носить маски из-за жары и избыточной влаги. Как следствие, кожа лица раздражается, становится сухой и шелушится. Однако ради собственной безопасности пренебрегать средством для защиты нельзя. Чтобы уменьшить негативное влияние маски на вашу кожу, дерматолог Наталья Семенюк в эфире утреннего шоу 24 канала поделилась действенными советами.

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Как защитить кожу от последствий длительного ношения маски

Меняйте маску через каждые 2 часа. Правило элементарное, но важно его придерживаться.

Выбирайте удобную маску. Она не должна вам давить и слишком плотно прилегать к лицу.

Важно надевать чистую маску на чистое лицо.



Маски нужно будет носить еще долго / Фото Unsplash