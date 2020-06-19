Кайли Дженнер уже успела сделать коллаборации с такими своими родственниками, как Хлои Кардашян, Крис Дженнер, Кортни и Ким Кардашян. Теперь пришла очередь Кендалл. Сестры сообщили о создании совместной линейку косметики еще зимой, а недавно показали, что у них получилось.

Первоисточником, который сообщил о планах сестер Дженнер создать собственную косметику, была программа Ellen Show. Там во время интервью Кендалл подтвердила слухи. Через несколько месяцев планы реализовались, а Cosmopolitan написал о результатах сотрудничества девушек.

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Косметическую компанию Kylie Cosmetics основала Кайли Дженнер. Она начинала с производства жидких помад для губ. Однако со временем девушка налаживала сотрудничество со своими сестрами и матерью, и с каждым разом появлялось все больше вариантов новых косметических продуктов.

Возможно, коллаборация между Кайли и Кендалл произошло бы раньше, но вторая знаменитость имела контракт с Estee Lauder, условия которого не позволяли ей сотрудничать с другими косметическими брендами. Как и анонсировали звезды, основой их продукции стали нюдовые оттенки. Также линейка включает матовые коричневые тени для век, жидкую подводку для глаз, помады в коричневых оттенках. В общем и косметика, которой все привыкли пользоваться ежедневно. Но основательницы обещают расширять ассортимент.

Поклонники косметики, выпускаемой Кайли, сразу заметили, что последняя линейка ее и Кендалл создана по мотивам эстетической красоты супермоделей 90-х годов: средства, которыми они тогда чаще всего пользовались, нюдовые оттенки, макияж с натуральным эффектом.

Упаковки для продуктов выполнены в розовых, оранжевых и золотых тонах. На них изображено по половине лица каждой из сестер. Первым фото косметики и ее обладательниц опубликовал новостной ресурс о трендах Trendmood на своей странице в инстаграме. В частности, в этой заметке авторы анонсировали, что вскоре следует ожидать новой коллаборации Kylie Cosmetics с визажистом из Лос-Анджелеса – Ариэлем.