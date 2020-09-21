Дизайнеры, стилисты и hair-стилисты дают начало новым трендам в индустрии красоты, создавая эффектные и оригинальные образы моделям для модных показов. Несмотря на то, что неделя моды в Нью-Йорке весна-лето 2020 перенесли в онлайн-формат, мастерам все равно удалось продемонстрировать новые бьюти-тенденции, которые вскоре станут популярными среди всех.

Нью-Йоркская неделя моды весна-лето 2021 открыла моду на естественный цвет кожи на показе Jason Wu и на ярко-розовые губы и ногти от Tom Ford. Vogue собрал главные тенденции, на которые стоит обратить внимание.

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Трендовые прически и макияж с Нью-Йоркской недели моды весна-лето 2021

Свежий вид лица и здоровое сияние

Чтобы достичь такого трендового эффекта на коже, нужно правильно ухаживать за ней. Тенденцию спрогнозировали модели, которые выходили на подиум в одежде брендов Zimmermann, Sandy Liang, Theory, Jason Wu, Anna Sui, Rosetta Getty, Rodarte.

Блокировка цветов

Такой трюк можно было увидеть на показе Batsheva, Tom Ford, Chromat, Tomo Koizumi, Zero + Maria Cornejo, LRS, Bibhu Mohapatra. Он заключается в использовании ярких цветов, которые будут непредсказуемо гармонично смотреться. Например: модели выходили с яркой розовой помадой на губах и лаком на ногтях такого же цвета, а на веках у них был аквамариновый пигмент.

Длинные волосы

Модели Thakoon продемонстрировали тенденцию на длинные и густые волосы с минимальной укладкой. Эксперты говорят, что именно это будет главной hair-тенденцией следующего сезона.

Прическа с пастельными прядями в волосах

Тренд на пастельные оттенки волос на Нью-Йоркской неделе моды можно было увидеть на показах Collina Strada, Christian Cowan, Claudia Li. Вероятно, что стиль причесок из 1920-го совсем скоро будет на пике популярности снова.

Возвращение к черной подводке

Поскольку защитные маски для лица становятся новой нормой в постпандемическом мире, то визажисты предположили, что людям понадобятся оригинальные варианты для макияжа глаз. Поэтому решили вернуть в моду толстые стрелки на веках черной подводкой.

Причесанная назад, а внизу "растрепанная"

На показе модельера Памеллы Роланд модели продемонстрировали новый тренд на прически. Они сочетают изысканность и универсальность, ведь такой стиль уместен как для рабочего дня, так и для вечернего выхода. Вверху волосы должны быть аккуратно зачесанными с влажным эффектом, а внизу распущенные со стильной небрежностью.