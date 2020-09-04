Как у японок: 5 тайн идеальной кожи восточных красавиц
Именно Япония является страной-рекордсменом долголетия. В частности, большинство японок в 50 лет имеют красивую кожу, как у 30-летних. У них есть собственные тайны, которые помогают сохранять молодость и здоровье. Многим женщинам кажется, что дело в японской косметике, но это ошибочное мнение.
Тайны красоты восточных красавиц довольно просты. Cosmopolitan рассказал, что делают японки, чтобы иметь отличное состояние кожи.
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Как иметь идеальную кожу
- Сочетание правильного сбалансированного питания и ухода за волосами и кожей. Включите в рацион рыбу, морепродукты, белое мясо, сезонные овощи и фрукты, а также замените соль растительными приправами.
- Спорт и здоровый образ жизни: чаще организовывайте прогулки пешком, выполняйте зарядку на свежем воздухе, ходите в спортзал или фитнес-центр.
- Минимализм в макияже. Японки стараются использовать как можно меньше декоративной косметики на своем лице. Они применяют только базовые продукты и не покупают лишних, а только при необходимости.
- Особый ритуал ухода за кожей в виде массажа лица. Таким образом стимулируется кровообращение, стимулируются процессы регенерации кожи. Женщины из Японии не делают массаж круговыми движениями, а выполняют легкие пульсирующие прикосновения подушечками пальцев.
- Даже в дождливую погоду японки пользуются солнцезащитным средством. SPF-крем защищает кожу от ультрафиолетовых лучей, поэтому она не стареет преждевременно, не является сухой и не имеет высыпаний.
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