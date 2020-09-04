Именно Япония является страной-рекордсменом долголетия. В частности, большинство японок в 50 лет имеют красивую кожу, как у 30-летних. У них есть собственные тайны, которые помогают сохранять молодость и здоровье. Многим женщинам кажется, что дело в японской косметике, но это ошибочное мнение.