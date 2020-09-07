51-летняя американская актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес любит экспериментировать со своим макияжем и прической. На странице звезды в инстаграме более 131 миллиона подписчиков. На этот раз она удивила поклонников привлекательной прической в стиле куклы Барби из 90-х.

Знаменитости мирового уровня создают тренды. Таким образом новая укладка Дженнифер Лопес, о которой рассказал Cosmopolitan, может стать главной hair-тенденцией нового сезона.

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Джей Ло является поклонницей стиля 90-х. Сначала она сделала контрастное мелирование, которое было в тренде несколько десятилетий назад, затем – объемную укладку с использованием большого количества мусса и лака для фиксации волос. А теперь певица продемонстрировала одновременно элегантную и игривую прическу, которая когда-то была на каждой кукле Барби.

Звездный hair-стилист Крис Эпплтон, который также делал прическу для Ким Кардашян, воодушевленную модой 90-х, предпочитает обновлять устаревшие тенденции. Прическа Джей Ло служит ярким примером. Трансформацию певицы Крис назвал Bronx Barbie, опубликовав фотографию звезды в своем инстаграм-профиле. Похожим фото поделилась и сама Дженнифер в своем аккаунте в этой соцсети и пожелала поклонникам: "счастливой пятницы", добавив эмоджи в форме сердца.

На волосах эффектного карамельного оттенка Джей Ло можем увидеть массивные локоны. Сзади верхняя часть волос сформирована в небольшой высокий хвост, как было когда-то у Барби. Этот трюк добавляет прическе объема. А лоб красавицы украсили, модные в 2020, baby hair. Образ певицы дополнил макияж в нюдовых и коричневых оттенках, который сделал кареглазый взгляд женщины еще выразительнее, а помада на губах их визуально увеличила.