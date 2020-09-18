Тыква может быть полезной не только для приготовления вкусных блюд, но и для ухода за кожей. Она является универсальным продуктом, из которого можно приготовить витаминную маску для лица, которая подойдет любому типу кожи.

Эффективные бьюти-процедуры не всегда должны быть дорогими и отнимать много времени. Бюджетную и действенную маску из тыквы можно приготовить просто и быстро, пишет Новый канал. В составе тыквы есть витамин В1, который защищает кожу от ультрафиолета, В2 – борется с воспалениями, витамин Е обладает омолаживающим свойствами, углеводы освежают кожу, а крахмал ее отбеливает.

Полезно знать: Как сон помогает иметь красивую кожу: интересное исследование

Рецепты масок для лица из тыквы

Маска для успокоения кожи и устранения следов усталости

Мякоть тыквы нужно размять до консистенции пюре. Затем добавьте несколько капель оливкового масла и перемешайте ингредиенты. Маску нужно наносить на чистое лицо, а через 10-15 минут смыть теплой водой.



Ингредиенты для приготовления маски из тыквы / Фото Unsplash

Маска для всех типов кожи

Отварите мякоть тыквы, разомните ее вилкой и смешайте с 1 столовой ложкой натурального йогурта, предварительно взбитого. Добавьте к компонентам 3 капли витамина A. Смесь следует наносить на лицо плотным толстым слоем. Остатки смойте через 10 минут теплой водой.

Обладательницы сухой кожи могут заменить йогурт сливками, а тем, у кого жирный тип кожи рекомендуется использовать сметану.



Как приготовить маску для лица из тыквы / Фото Pexels

Маска, которая успокаивает воспаления, снимает отеки и увлажняет кожу

Предварительно отваренную, мякоть тыквы разомните до однородной консистенции. Вам понадобится 2 столовые ложки этой массы. Добавьте к ней 1 чайную ложку меда и 1 чайную ложку зеленого чая. Перемешайте все ингредиенты. Маску наносите на лицо массажными движениями. Остатки продуктов смойте через 5-10 минут теплой водой.